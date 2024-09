Jarmok v Banskej Bystrici už ponúka jarmočné špeciality i atrakcie

Banská Bystrica 5. septembra (TASR) - Hoci slávnostné otvorenie 366. ročníka Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici sa uskutoční až v piatok (6. 9.), už od štvrtkového popoludnia si jeho návštevníci môžu pochutnávať na jarmočných špecialitách alebo navštíviť zábavné atrakcie.



Stánky s občerstvením sú umiestnené na Námestí Štefana Moysesa, na Dolnej ulici, na Štefánikovom nábreží a Hronskom predmestí. Počas jarmočných dní budú otvorené od 9.00 h až do polnoci, okrem nedele (8. 9.), kedy sa predaj skončí o 16.00 h. Rovnako do polnoci budú otvorené i zábavné atrakcie, ktoré návštevníci nájdu na Štefánikovom nábreží a Hronskom predmestí.



"Trh tradičných remesiel a stánky s ľudovo-umeleckými výrobkami na Námestí Štefana Moysesa, Námestí SNP a na Dolnej ulici sa otvoria v piatok od 10.00 do 20.00 h. Do Banskej Bystrice mieri približne 270 remeselníkov zo Slovenska i z Maďarska, Slovinska, Poľska a Českej republiky. Od 16.30 h sa na Námestí SNP začne program, vystúpi ľudová hudba Stana Baláža a neskôr česká speváčka Lenka Filipová. Slávnostné otvorenie Radvanského jarmoku, výnimočné svojou hravosťou, bude o 19.15 h. Vo večerných hodinách zahrá a zaspieva Pavol Hammel a skupina Prúdy, ktorá oslavuje 60 rokov na hudobnej scéne," informovala radnica.



V kultúrnom programe sú tiež vystúpenia Jany Kirschner a viacerých folklórnych súborov, napríklad Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) či Urpín z Banskej Bystrice.



Motívom 366. ročníka Radvanského jarmoku, ktorý je zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, je detská hračka. Návštevníci by si preto nemali dať ujsť prezentáciu Školy umeleckého priemyslu z Ružomberka, ktorej študenti predvedú výrobu hračiek z hoblín a kúskov dreva. Zároveň dokončia veľkú sochu, zväčšeninu dreveného páva s kyjatickým vzorom, s realizáciou ktorej začali už v priestoroch školy. Drevený páv zostane po skončení jarmoku v Banskej Bystrici ako spomienka na tento ročník.