< sekcia Regióny
Jarmok v Prievidzi opäť prinesie hudbu, atrakcie i stánky s tovarom
Podujatie sa 5. septembra začne baníckym sprievodom, v ktorom sa predstavia banícke spolky, denné centrá, športové kluby či školské kolektívy.
Autor TASR
Prievidza 1. septembra (TASR) - Banícky jarmok v Prievidzi opäť prinesie hudobné vystúpenia, atrakcie i stánky s rozličným tovarom. Už 39. ročník podujatia sa uskutoční od 5. do 7. septembra na sídlisku Píly, jeho tradičnou súčasťou bude i banícky sprievod. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Podujatie sa 5. septembra začne baníckym sprievodom, v ktorom sa predstavia banícke spolky, denné centrá, športové kluby či školské kolektívy. Po nich sa na pódiu na Námestí J. C. Hronského predstaví bubnová šou Campana Batucada a Vivas dance group, prievidzskí hudobníci Sound2Good, Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band, Gladiator, Desmod a raper Majself & DJ Filipian.
Rozprávkové predstavenie otvorí program jarmoku 6. septembra, po ňom vystúpia tanečné štúdio Passion, Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik, Základná umelecká škola (ZUŠ) Nováky, Miro Jaroš, Big Band ZUŠ Prievidza, kapela Kráľová, Rock is back, Kali & Peter Pann a záver večera bude patriť Ščambe, Jurajovi Bačovi & Party Beat Band a kapele Flash. Súčasťou podujatia 7. septembra budú vystúpenia ľudovej hudby Borovienka, Róberta Kajzera a Petra Ondria a Dua Jamaha.
Stánky s jarmočným sortimentom budú umiestnené po obidvoch stranách Ulice M. R. Štefánika, a to od kina Baník až po mestský park na Ulici S. Chalupku. Stánky s občerstvením sa budú nachádzať po obidvoch stranách Ulice M. R. Štefánika a na časti Ulice B. Björnsona. Atrakcie pre deti nájdu návštevníci v časti mestského parku na Ulici S. Chalupku medzi základnou školou a mestskou plavárňou.
Podujatie sa 5. septembra začne baníckym sprievodom, v ktorom sa predstavia banícke spolky, denné centrá, športové kluby či školské kolektívy. Po nich sa na pódiu na Námestí J. C. Hronského predstaví bubnová šou Campana Batucada a Vivas dance group, prievidzskí hudobníci Sound2Good, Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band, Gladiator, Desmod a raper Majself & DJ Filipian.
Rozprávkové predstavenie otvorí program jarmoku 6. septembra, po ňom vystúpia tanečné štúdio Passion, Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik, Základná umelecká škola (ZUŠ) Nováky, Miro Jaroš, Big Band ZUŠ Prievidza, kapela Kráľová, Rock is back, Kali & Peter Pann a záver večera bude patriť Ščambe, Jurajovi Bačovi & Party Beat Band a kapele Flash. Súčasťou podujatia 7. septembra budú vystúpenia ľudovej hudby Borovienka, Róberta Kajzera a Petra Ondria a Dua Jamaha.
Stánky s jarmočným sortimentom budú umiestnené po obidvoch stranách Ulice M. R. Štefánika, a to od kina Baník až po mestský park na Ulici S. Chalupku. Stánky s občerstvením sa budú nachádzať po obidvoch stranách Ulice M. R. Štefánika a na časti Ulice B. Björnsona. Atrakcie pre deti nájdu návštevníci v časti mestského parku na Ulici S. Chalupku medzi základnou školou a mestskou plavárňou.