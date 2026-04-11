Jarná Gruntovačka opäť vyčistí turistické lokality
Pri výbere lokalít sa aj tento rok spojili OOCR s miestnymi samosprávami, aby vybrali lokality, ktoré v rámci Gruntovačky vyčistia.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. apríla (TASR) - Jarná Gruntovačka v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) opäť spojí deti, mládež, dobrovoľníkov a oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), aby spoločne vyčistili vybrané lokality naprieč regiónmi kraja. Tento rok upratovanie čaká napríklad náučný chodník Jakuba Surovca na pomedzí regiónov Horehronie a Gemer, ale aj vinársku oblasť Stará Hora či rieku Hron na strednom Pohroní. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová s tým, že Gruntovačka sa uskutoční pri príležitosti Dňa Zeme od 18. do 25. apríla.
Od jesene v roku 2018, keď sa konalo toto podujatie bez prerušenia vždy dvakrát do roka, sa z neho stala tradícia. Cieľom nie je len čistenie turisticky atraktívnych lokalít, ale aj budovanie environmentálneho povedomia obyvateľov a posilňovanie vzťahu k miestam, v ktorých žijú alebo kde radi trávia voľný čas. Vďaka dlhodobej spolupráci s OOCR v kraji vzniká každoročne silná regionálna sieť aktivít, ktoré prispievajú k skrášleniu turistických a rekreačných zón či verejných priestorov v mestách a obciach.
„Príroda je jedným z najväčších bohatstiev nášho kraja a preto je dôležité viesť ľudí k tomu, aby sa o ňu starali a chránili ju. Gruntovačka nie je len o zbere odpadu, ale aj o edukácii, budovaní zodpovedného prístupu k životnému prostrediu a uvedomení si, že každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme prírodu chránili a zachovali pre ďalšie generácie. Vážime si, že sa do tejto iniciatívy každoročne zapájajú školy, samosprávy, dobrovoľníci a miestne komunity naprieč celým krajom,“ zdôraznila Jóbová.
V regióne Banská Štiavnica sa 18. apríla bude upratovať trasa Amáliin vrch - Dislav - Kyselovská, na Horehroní 22. apríla náučný chodník chotárom obce Heľpa a v rovnaký deň na Gemeri sa bude čistiť náučný chodník Jakuba Surovca. Dobrovoľníci sa zamerajú na vinárske oblasti Stará a Mladá Hora v obci Sebechleby 24. apríla a o deň neskôr 25. apríla je na strednom Pohroní naplánované čistenie rieky Hron a okolia Kráľovej studničky.
