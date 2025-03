Jarná údržba komunikácií v Dolnom Kubíne začne tento rok v predstihu

Dolný Kubín 9. marca (TASR) - Dolnokubínska samospráva v spolupráci s Technickými službami Dolný Kubín (TSDK) odštartuje v pondelok 10. marca rozsiahlu jarnú údržbu miestnych komunikácií. Podľa vedúceho odboru dopravy a miestneho hospodárstva Mestského úradu v Dolnom Kubíne Miroslava Kosmeľa sa vďaka priaznivému počasiu tento rok začínajú údržbové práce skôr, než bolo v minulosti bežné.



"Zametanie ciest, chodníkov a spevnených plôch je naplánované najskôr v centre mesta a postupne sa rozšíri do okrajových častí. Okrem odstránenia posypového materiálu a nečistôt sa dôkladne vyčistia aj priestory okolo lavičiek, parkoviská, podchody, zastávky mestskej hromadnej dopravy a kontajnerové stojiská," uviedol Kosmeľ.



Samospráva už koncom februára zapojila do ručného čistenia schodísk aktivačných pracovníkov. "V minulých rokoch sa v tomto období ešte vykonávala zimná údržba, avšak v dôsledku miernejšej zimy a klimatických zmien začíname tento rok s jarnou údržbou mesta skôr," poznamenal Kosmeľ. Súčasťou jarnej údržby bude aj odstraňovanie organického a anorganického odpadu z trávnikov v parkoch, na sídliskách, vo vnútroblokoch a v uličnej zeleni.



Konateľ TSDK Pavol Heško podotkol, že komunálna technika firmy je využívaná celoročne. "V zime na odhŕňanie snehu a posyp, na jeseň na upratovanie lístia a v jarných a letných mesiacoch na čistenie ciest a chodníkov. V súčasnosti meníme nadstavby na technike do jarného režimu, aby zabezpečila zametanie a umývanie komunikácií," ozrejmil Heško.