Jarná údržba tunela Višňové sa začne v pondelok a potrvá dva týždne
Počas údržbových prác diaľničiari očistia takmer 150.000 štvorcových metrov ostenia a prepláchnu vyše 110.000 štvorcových metrov vozovky.
Autor TASR
Višňové 30. apríla (TASR) - Najdlhší tunel na Slovensku čaká po približne štyroch mesiacoch od jeho otvorenia dva týždne trvajúca jarná údržba. Na štvrtkovom tlačovom brífingu pri západnom portáli tunela Višňové o tom informoval generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček. Tunel v smere do Košíc uzatvoria v pondelok (4. 5.) o 8.00 h. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19.00 h.
Počas údržbových prác diaľničiari očistia takmer 150.000 štvorcových metrov ostenia a prepláchnu vyše 110.000 štvorcových metrov vozovky. Špeciálne časovo náročné bude vyčistenie 66 kilometrov drenážnych rúr, ktoré zabezpečujú odvádzanie horninovej vody. „Uzávera je naplánovaná do 17. mája, ale budeme to veľmi dôsledne vyhodnocovať počas trvania uzávery a ak to práce dovolia, tak ju budeme chcieť skrátiť,“ podotkol Macháček.
Doplnil, že na čistení sa bude podieľať okolo 70 ťažkých mechanizmov a 130 - 150 pracovníkov. „Bude sa robiť v režime 24/7, to znamená na dve až tri zmeny podľa toho, aké konkrétne činnosti sa budú vykonávať,“ dodal generálny riaditeľ NDS.
Počas jarnej údržby prejde očistením, kontrolami, profylaktickými prehliadkami a skúškami celá technológia tunela. Prekontroluje sa fungovanie viac ako 3000 kusov osvetlenia, preverí sa fungovanie 500 hlásičov požiarov, 400 kamier, 120 SOS výklenkov a 100 premenných dopravných značiek. Komplexnou kontrolou prejde 150 zariadení vetrania.
„Všetky komponenty treba po zimnej prevádzke skontrolovať, vyčistiť, a tým zabezpečujeme spoľahlivosť prevádzky tunela a predlžujeme životnosť týchto zariadení. Všetky zariadenia sú citlivé na nečistoty, a preto je táto odstávka absolútne nevyhnutná. Verte mi, že urobíme všetko pre to, aby sme ju skrátili,“ dodal Igor Jamnický zo spoločnosti PPA Controll, ktorá do tunela dodala kompletnú technológiu.
Uzávera tunela Višňové je skoordinovaná so sanačnými prácami zosuvu na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Počas uzávery tunela na obchádzkovej trase budú zastavené všetky stavebné práce a dopravu nebude obmedzovať žiadny pohyb stavbárov ani strojov.
Počas údržbových prác diaľničiari očistia takmer 150.000 štvorcových metrov ostenia a prepláchnu vyše 110.000 štvorcových metrov vozovky. Špeciálne časovo náročné bude vyčistenie 66 kilometrov drenážnych rúr, ktoré zabezpečujú odvádzanie horninovej vody. „Uzávera je naplánovaná do 17. mája, ale budeme to veľmi dôsledne vyhodnocovať počas trvania uzávery a ak to práce dovolia, tak ju budeme chcieť skrátiť,“ podotkol Macháček.
Doplnil, že na čistení sa bude podieľať okolo 70 ťažkých mechanizmov a 130 - 150 pracovníkov. „Bude sa robiť v režime 24/7, to znamená na dve až tri zmeny podľa toho, aké konkrétne činnosti sa budú vykonávať,“ dodal generálny riaditeľ NDS.
Počas jarnej údržby prejde očistením, kontrolami, profylaktickými prehliadkami a skúškami celá technológia tunela. Prekontroluje sa fungovanie viac ako 3000 kusov osvetlenia, preverí sa fungovanie 500 hlásičov požiarov, 400 kamier, 120 SOS výklenkov a 100 premenných dopravných značiek. Komplexnou kontrolou prejde 150 zariadení vetrania.
„Všetky komponenty treba po zimnej prevádzke skontrolovať, vyčistiť, a tým zabezpečujeme spoľahlivosť prevádzky tunela a predlžujeme životnosť týchto zariadení. Všetky zariadenia sú citlivé na nečistoty, a preto je táto odstávka absolútne nevyhnutná. Verte mi, že urobíme všetko pre to, aby sme ju skrátili,“ dodal Igor Jamnický zo spoločnosti PPA Controll, ktorá do tunela dodala kompletnú technológiu.
Uzávera tunela Višňové je skoordinovaná so sanačnými prácami zosuvu na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Počas uzávery tunela na obchádzkovej trase budú zastavené všetky stavebné práce a dopravu nebude obmedzovať žiadny pohyb stavbárov ani strojov.