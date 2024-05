Jarná údržba tunelov pokračuje na Kysuciach a pod Tatrami

Žilina/Levoča 2. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje tento týždeň v jarnej údržbe diaľničných tunelov. V piatok 3. mája vo večerných hodinách uzatvoria tunely Svrčinovec a Poľana na kysuckej diaľnici D3 a tunel Šibenik na východnej časti diaľnice D1. NDS o tom informovala vo štvrtok.



Tunely Svrčinovec a Poľana budú uzatvorené od 3. mája od 20.00 h do 5. mája do 20.00 h. V tuneli Šibenik bude od 3. mája od 22.00 h do 5. mája do 8.00 h uzatvorená ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu. Zároveň od 3. mája od 23.00 h do 5. mája do 9.00 h uzatvoria pravú tunelovú rúru v smere na Prešov.



NDS zároveň upriamila pozornosť na efektívnejší proces pravidelnej údržby a servisu tunelov naprieč Slovenskom. "Lepším plánovaním jednotlivých údržbových prác sú súčasné uzávery v porovnaní s minulými rokmi o pár desiatok hodín kratšie a práce sú nastavené tak, aby servis prebiehal počas nočných hodín a v čo najmenšej miere ovplyvňoval motoristov," uviedli diaľničiari.