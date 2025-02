Jarná údržba verejných priestorov sa v Žiline začne tento rok skôr

Žilina 26. februára (TASR) - Čistenie a údržba ciest a chodníkov po zime sa začne v Žiline v porovnaní s predošlým rokom o niečo skôr. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, rýchlejší štart jarnej údržby umožňujú aktuálne priaznivé poveternostné podmienky.



"Odstraňovať anorganický a organický odpad z trávnikov v parkoch, na sídliskách, vo vnútroblokoch, na cestných ťahoch či uličnej zeleni začali pracovníci Technických služieb mesta Žilina ešte v januári. Na zefektívnenie procesu bol zakúpený aj vysávač na lístie či odpadky," priblížila Ondrášová.



Pripomenula, že v rámci kampane Čisté mesto umiestňuje radnica dvakrát ročne veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia vyhodiť objemný komunálny odpad ako nábytok či podlahoviny a matrace. Tento rok začne kontajnery pristavovať v mestských častiach Brodno, Považský Chlmec, Vranie a Žilinská Lehota už 5. marca.



Do čistenia mesta sa zvyknú zapájať aj Žilinčania ochotní priložiť ruku k dielu ako dobrovoľníci. "Túto iniciatívu nielen v rámci kampane Čisté mesto si vážime, pretože na upravenom okolí by malo záležať každému z nás. Ak sa títo jednotlivci, skupiny či spoločnosti do 10. marca prihlásia na cistemesto@zilina.sk, poskytneme im rukavice a vrecia na vyzbieraný odpad. Tie poverení pracovníci následne odvezú," doplnil žilinský primátor Peter Fiabáne.