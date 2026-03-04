< sekcia Regióny
Jarná upratovacia akcia v Banskej Bystrici sa začne 13. marca
Autor TASR
Banská Bystrica 4. marca (TASR) - Celomestská jarná upratovacia akcia v Banskej Bystrici s názvom Za krajšie mesto sa začne 13. marca. Tri zo štyroch etáp sa uskutočnia ešte pred veľkonočnými sviatkami. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Upratovacia akcia Za krajšie mesto je v Banskej Bystrici každoročne zameraná na vyčistenie a skrášlenie okolia domov po zimných mesiacoch. Obyvatelia počas akcie vyhrabávajú trávniky od lístia, suchej trávy i komunálneho odpadu, zametajú chodníky a vypratávajú si svoje pivnice. V rámci mesta sú počas akcie pristavené veľkoobjemové kontajnery určené na zber komunálneho a rastlinného odpadu z verejných priestranstiev a zo záhrad a tiež na odstraňovanie nelegálnych skládok, ako aj na vypratanie pivníc od nepotrebných vecí.
Akcia Za krajšie mesto bude tradične rozdelená do štyroch etáp. V Radvani, Kráľovej, na Pršianskej Terase, v Iliaši, Kremničke, Rakytovciach, Jakube, Novom Svete, Uľanke, Šálkovej a Senici sa jarné upratovanie uskutoční od 13. do 15. marca. Nasledujúce víkendy bude podľa harmonogramu pokračovať v ďalších mestských častiach, akciu ukončí po veľkonočných sviatkoch v termíne od 10. do 12. apríla upratovanie v Sásovej a Rudlovej.
„V uvedených piatkových termínoch pristavíme v popoludňajších hodinách v spolupráci so zmluvným partnerom mesta do jednotlivých lokalít veľkoobjemové kontajnery. Konkrétne ulice sú zverejnené na webe mesta. Prosíme obyvateľov, aby vyhradené priestory pre kontajnery neblokovali motorovými vozidlami. Počas akcie nebudú pristavované kontajnery do záhradkárskych osád, termíny je možné zo strany správcov dohodnúť až po skončení celomestskej upratovacej akcie,“ uviedol vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Peter Suchý.
Samospráva žiada obyvateľov, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby drevín na verejných priestranstvách v majetku alebo správe mesta. V prípade výrazne nepriaznivých poveternostných podmienok bude verejnosť o náhradných termínoch konania akcie informovaná na webovej stránke mesta.
