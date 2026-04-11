< sekcia Regióny
Jarné Jazzáky prinesú do Bratislavy tri večery svetového džezu
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Jarné Jazzáky prinesú do Bratislavy tri večery svetového džezu v podaní novej generácie hviezd. Tri májové večery, to sú tri skvelé koncerty, ktoré spájajú špičkovú hudbu, žánrovú pestrosť a energiu nastupujúcej generácie svetového džezu. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Michael Mayo, jedinečný americký spevák, ktorý mieša džez, soul a R&B, otvorí festival koncertom 6. mája. Jarné Jazzáky budú pokračovať 9. mája vystúpením fenomenálnej indickej basgitaristky Mohini Dey, ktorá patrí medzi najvýraznejšie talenty svojej generácie a prinesie koncert plný energie, precíznej techniky a fusion soundu, v ktorom sa stretáva svet funku a world music. Tretí koncert prinesie do Bratislavy 16. mája holandský nu-jazz s energiou tanečného parketu a džezovou improvizáciou v podaní kapely WAAN.
Prvý koncert bude 6. mája patriť výnimočnému americkému spevákovi, skladateľovi a aranžérovi Michaelovi Mayovi, ktorý si napriek mladému veku vydobyl miesto medzi najvýraznejšími hlasmi súčasného džezu. Je jedným z mála spevákov prijatých do prestížneho Thelonious Monk Institute of Jazz Performance (dnes nesúceho meno Herbie Hancock).
Na otváracom koncerte klubu Metropol sa už 9. mája v rámci Jarných Jazzákov predstaví fenomenálna indická basgitaristka Mohini Dey, ktorá si získala svetové uznanie už ako tínedžerka vďaka svojej ohromujúcej rýchlosti, precíznosti a žánrovej všestrannosti. Počas svojej kariéry spolupracovala s ikonami, ako Steve Vai, Quincy Jones či Victor Wooten.
Sviežim a energickým objavom Jarných Jazzákov je aj holandská kapela WAAN, ktorá originálnym spôsobom stiera hranice medzi elektronickou hudbou, tanečnou energiou a džezovou improvizáciou. Skupina úzko spolupracuje s producentom Oscarom de Jongom z legendárneho projektu Kraak & Smaak a svoje nahrávky vydáva na prestížnom berlínskom labeli Sonar Kollektiv.
