Jarné prázdniny ako prví absolvujú žiaci na západnom Slovensku

Bratislava 17. februára (TASR) – Týždenné jarné prázdniny si ako prví v školskom roku 2019/2020 užijú žiaci základných a stredných škôl na západnom Slovensku. Voľno od pondelka do piatka 21. februára absolvujú žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.



"Týždeň voľna je už tradične rozdelený podľa krajov na tri termíny," priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiaci zo západného Slovenska sa do školských lavíc opäť vrátia v pondelok 24. februára.



Od 24. do 28. februára si užijú jarné prázdniny žiaci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Školské vyučovanie sa im opäť začne v pondelok 2. marca.



Ako posledných čakajú prázdniny školákov na východe Slovenska v Košickom a Prešovskom kraji, ktorí si oddýchnu od školy v termíne od 2. do 6. marca. Vyučovací proces sa im začne v pondelok 9. marca.



Predposledným voľnom pre školákov pred letom budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú oddychovať od 9. do 14. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 15. apríla. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna počas leta. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Školský rok 2020/2021 sa začne 2. septembra.



Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej stránke www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.