Jarné prázdniny ako prví absolvujú žiaci na západnom Slovensku
Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Týždenné jarné prázdniny si ako prví v školskom roku 2025/2026 užijú žiaci základných a stredných škôl na západnom Slovensku. Voľno od pondelka do piatka 20. februára absolvujú školáci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.
Týždeň voľna je už tradične rozdelený podľa krajov na tri termíny. Žiaci zo západného Slovenska sa k vyučovaniu opäť vrátia v pondelok 23. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja do 27. februára. Po nich si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Košického kraja a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.
Posledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 2. do 7. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla.
Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta.
