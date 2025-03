Jarné prázdniny na Liptove ponúkajú skvelé lyžovanie i vodné parky

Liptovský Mikuláš 3. marca - Na Liptove odštartovali jarné prázdniny pre posledné slovenské kraje ukážkovým počasím a výbornými podmienkami na lyžovanie. Podľa prieskumu medzi ubytovateľmi je najväčší dopyt po lyžovačke v stredisku Jasná, kde minulý týždeň pripadol aj prírodný sneh a stále do strediska premávajú bezplatné skibusy z celého regiónu. Ako informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, veľkému záujmu sa tešia aj vodné parky v Liptovskom Mikuláši a Bešeňovej či kontaktná zoo.



Vďaka mrazom aj minulotýždňovému sneženiu má stredisko Jasná veľmi dobré snehové podmienky a lyžuje sa na severnej aj južnej strane Chopku na 50 kilometroch zjazdoviek. "Do strediska Jasná navyše stále premávajú aj bezplatné skibusy, takže ubytovať sa oplatí aj v iných častiach regiónu. Dobré podmienky hlásia aj naše ďalšie lyžiarske strediská, napríklad Malinô Brdo," uviedla riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



Podľa prieskumu najväčší záujem majú prázdninujúci o lyžovanie a následne o kúpanie a zábavu vo vodných parkoch. Rodiny s deťmi láka aj spoznávanie života zvierat z ich bezprostrednej blízkosti v kontaktnej zoo v Liptovskom Mikuláši. Tento týždeň na svahu Biela Púť v Jasnej pripravujú aj akciu Vinári na svahu, nebudú chýbať párty či Noc saunových rituálov.



"Pre prázdninujúce rodiny takisto dávam do pozornosti náš projekt Liptov s deťmi, kde nájdu rodičia veľa užitočných tipov, ako deti niečo naučiť, zabaviť či rozhýbať. A to všetko s cieľom, nech je výlet k nám na Liptov jedinečným zážitkom a rodičia majú čo najmenej starostí s prípravou programu pre ich deti," dodala Bartková.