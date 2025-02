JARNÉ PRÁZDNINY V TATRÁCH: Niektoré ubytovacie zariadenia sú vypredané

Vysoké Tatry/Ždiar 14. februára (TASR) - Najväčšie tatranské strediská sú na začiatok jarných prázdnin pripravené. Najvyššiu návštevnosť očakávajú počas východoslovenského a západoslovenského týždňa. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková pre TASR potvrdila, že záujem je najmä o ubytovacie kapacity s pobytovými balíkmi. Niektoré zariadenia podľa nej hlásia už teraz 100-percentnú obsadenosť.



"Obsadenosť hotelov závisí od jednotlivých prázdninových týždňov. Veľký počet hotelov hlási kapacity plné, neplatí to však pre celý región, ani počas celých prázdnin. Klasicky majú najväčší úspech východniarske, nasleduje západ Slovenska, slabší záujem je počas stredoslovenského voľna, súvisí to určite aj s tým, že na strednom Slovensku sú lyžiarske strediská," priblížila Blašková.



Dodala, že počas týchto dní je v Tatrách výrazné zastúpenie návštevníkov z Poľska, ale aj Maďarska. Priemer obsadenosti ubytovania je v súčasnosti na úrovni 70 percent. "Najviac sú vyhľadávané hotely, ktoré majú komplexnejší balík - polpenzia, wellness, animačný program. Voľné sú najmä menšie ubytovacie zariadenia - priváty, chaty a apartmány. Najmenej rezervácií v tomto období evidujeme na marec, keďže klienti zrejme čakajú aj na vývoj snehových podmienok," dodala riaditeľka.



Vo Vysokých Tatrách sa lyžuje vo všetkých troch strediskách, na Štrbskom Plese, v Starom Smokovci i v Tatranskej Lomnici. Riaditeľ tatranských horských stredísk Dušan Slavkovský uviedol, že sú otvorené všetky technicky zasnežované zjazdovky, na ktorých je priemerne viac ako pol metra snehu. "Vďaka ochladeniu zásoby snehu priebežne dopĺňame. Ak k tomu pripočítame aktuálnu predpoveď počasia, vyzerá to tak, že jarné prázdniny budú v Tatrách mať nádych tej pravej zimnej atmosféry," ubezpečil Slavkovský. Zatiaľ sa stále nepodarilo otvoriť najvyššie položenú zjazdovku z Lomnického sedla, ktorá je úplne závislá od prírodného snehu, a toho je túto zimu nedostatok.



V plnej prevádzke je aj stredisko v Bachledovej doline. Jeho marketingový manažér Michal Rusiňák pre TASR uviedol, že na zjazdovkách majú viac ako 50 centimetrov snehu. "Naše ubytovacie kapacity na prvé dva týždne prázdnin sú už vypredané, čo svedčí o veľkom záujme návštevníkov," dodal s tým, že toto obdobie je pre stredisko veľmi dôležitou časťou zimnej sezóny. V uplynulých dňoch preto ešte dosnežovali zjazdovky technickým snehom, aby podmienky vydržali čo najdlhšie. "Máme v prevádzke celé stredisko vo všetkých troch navzájom prepojených dolinách a vďaka novej šesťsedačkovej lanovke zabezpečujeme aj dostatočnú kapacitu. Počas prázdnin sme navyše pripravili sprievodné aktivity, ako sú verejné detské preteky, živá hudba, DJ na svahu, maskoti a ďalšie podujatia," upozornil Rusiňák.