Jarné školy vo Svidníku navštevovalo 181 žiakov základných škôl

Svidník 26. februára (TASR) – Jarné školy vo Svidníku navštevovalo od pondelka (22. 2.) do piatka (26. 2.) celkovo 181 žiakov troch mestských základných škôl (ZŠ). Vytvorili ich jednotlivé školy spolu s Centrom voľného času. Navštíviť ich mohli žiaci všetkých ročníkov vrátane tých, ktorí doteraz boli len na dištančnej forme štúdia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.



"V našej škole sme mali 92 žiakov. Vytvorili sme aj priestor na realizáciu takých vyučovacích predmetov, ktoré sa vzhľadom na ich charakter nedali realizovať dištančnou formou. Využívali sme projektové vyučovanie, problémové úlohy, čitateľské kluby alebo matematické dielne. Taktiež sme zaradili ranné kruhy a rôzne hry podporujúce socializáciu žiakov. Súčasťou boli aj vychádzky do blízkeho okolia, pohybové aktivity, relaxačné a pokojné hry detí v popoludňajších hodinách v školskom klube detí (ŠKD). Deti tvorili, maľovali, relaxovali na koberci, hrali obľúbené spoločenské, kartové, konštrukčné, stavebnicové a loptové hry," uviedla riaditeľka ZŠ na ulici Komenského Helena Lacová.



ZŠ na ulici Karpatskej navštevovalo počas spomenutého týždňa 32 žiakov, ktorí sa venovali precvičovaniu a opakovaniu učiva, najmä v predmetoch slovenský jazyk a matematika.



"Najčastejšími aktivitami boli spoločenské hry, kresba a vystrihovanie, ručné práce, pečenie, varenie bylinkových čajov a aktivity v spolupráci s CVČ," povedal riaditeľ školy Marián Vitko. Jarnú školu v ZŠ na Ulici 8. mája absolvovalo 57 žiakov. Väčšinou to boli žiaci druhého stupňa končiacich ročníkov.



"Atmosféra bola veľmi príjemná, deti si vychutnávali pobyt v škole, prítomnosť svojich spolužiakov a verím, že aj vyučujúcich. Aktivity boli voľnejšie, zamerané predovšetkým na upevňovanie prebratého učiva," dodala riaditeľka školy Jarmila Petnuchová.



"Jarné školy boli organizované na báze dobrovoľnosti, ale záujem potvrdil, že sú žiadané. Ich zámerom bolo poskytnúť žiakom možnosť upevniť si vedomosti aj počas prázdnin a zároveň udržať dobrý sociálny kontakt. Materské školy pokračujú ďalej v bežnom prevádzkovom režime," dodala Tchirová.