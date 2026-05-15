Jarné upratovanie Trenčína vyvrcholí v sobotu v mestskej časti Sever
Autor TASR
Trenčín 15. mája (TASR) - Tohtoročné jarné upratovanie v Trenčíne vyvrcholí poslednou, siedmou sobotou (16. 5.). Veľkokapacitné kontajnery na ukladanie odpadu budú k dispozícii obyvateľom mestskej časti Sever. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Od 8.00 do 12.00 h umiestnia veľkoobjemové kontajnery v časti Kubrá a Kubrica a na uliciach Kubranská - Pred poľom a v lokalite Kubrá - Pažítky. Od 13.00 do 17.00 h budú kontajnery k dispozícii obyvateľom ulíc Kukučínova (pod Brezinou), Pred poľom, K výstavisku, Pod Sokolice a na námestí v časti Kubrá.
„Na každom stanovišti budú dva rôzne veľkoobjemové kontajnery. Jeden z nich výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného. Ten je možné odovzdať len na zberných dvoroch,“ upozornila hovorkyňa.
Ako dodala, elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot a iné nebezpečné odpady do veľkoobjemových kontajnerov nepatria. Je potrebné ich vyložiť ku kontajnerom, odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen.
„Pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Bezplatne ich môžete odovzdať v rámci siete distribútorov a pneuservisov,“ zdôraznila Ságová.
