Jarné upratovanie v Prievidzi tento rok spoja so súťažou

Prievidza 13. marca (TASR) - Samospráva Prievidze vyzvala aj tento rok svojich obyvateľov, aby sa zapojili do jarného upratovania a pomohli tak svojmu mestu a prírode s odpadom. Súčasťou aktivity bude i súťaž. Akcia sa bude konať 25. marca od 8.00 do 13.00 h. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Upratovanie je určené pre obyvateľov mesta a spoločenstvá vlastníkov bytov a týka sa len údržbových a čistiacich prác na verejných priestranstvách. Dobrovoľníci si tak upracú chodníky a zeleň medzi bytovými a rodinnými domami, prípadne parkoviská.



"Mesto by bolo rado, aby sa do upratovania zapojili i rodičia s deťmi a ukázali im, že je dôležité sa o svoje okolie starať. Preto každý, kto sa na upratovaní zúčastní a zavesí na Facebook mesta svoju fotku z upratovania, sa zapojí automaticky do losovania o rodinnú vstupenku na nedeľu s rozprávkou a ďalšie zaujímavé ceny," uviedla primátorka Katarína Macháčková.



Kôpky odpadu by mali obyvatelia umiestňovať čo najbližšie ku komunikácii prístupnej na nakladanie, aby ho bolo možné následne odviezť. Jednotlivé druhy vyzbieraných odpadov je potrebné nezmiešavať, ale ukladať osobitne.



"Koordináciu akcie v deň konania, odvoz a ďalšie nakladanie so zhromaždeným odpadom zabezpečuje spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, ktorej obyvatelia môžu nahlasovať miesta odvozu odpadu. Odvoz je potrebné uskutočniť v deň konania akcie," priblížila Krajčiová.



Samospráva v rámci jarného upratovania podľa nej nebude zabezpečovať zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. "Zber sa tak nevzťahuje na konáre, objemný, nebezpečný a drobný stavebný odpad, tie budú realizované v ďalších termínoch," dodala.