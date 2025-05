Jarné upratovanie v Trenčíne vyvrcholí v sobotu v mestskej časti Sever

Trenčín 16. mája (TASR) – Sedemtýždňové jarné upratovanie v Trenčíne vyvrcholí v sobotu (17. 5.) v mestskej časti Sever. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



„Sobota je posledným zo siedmich termínov, počas ktorých môžu obyvatelia nášho mesta odložiť odpad vzniknutý pri jarnom upratovaní do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Jeden z nich slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, z trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu,“ uviedla hovorkyňa.



Veľkoobjemové kontajnery umiestnia od 8.00 do 12.00 h na uliciach Kubranská (Pred poľom, pri Kyselke), v Kubrici na námestí a v časti Kubrá - Pažítky a Kubrá pri kríži. Od 13.00 do 17.00 h pristavia kontajnery na uliciach Kukučínova (nádoba na sklo), Pred poľom, K výstavisku, Pod Sokolice a v Kubrej na námestí.