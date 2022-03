Jarné víkendové Geo potulky po Malých Karpatoch majú tri okruhy

Trnava 17. marca (TASR) - Turistické zážitkové okruhy s výkladom geológa pripravila na jarné víkendové soboty od 2. apríla do 7. mája Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj. Geo potulky po Malých Karpatoch zavedú turistov podľa pracovníčky KOCR Kataríny Čučkovej na miesta, kde sa budú môcť dotknúť 200 miliónov rokov starého morského dna, nájsť voľne rastúce orchidey či stopy po dinosauroch a spoznať proces formovania krajiny.



Projekt vznikol v spolupráci so združením Geopark Malé Karpaty. Na výber budú tri okruhy – okruh Dobrá Voda, Prašník a Chtelnica, trasy sú vybrané pre turistov od 13 rokov. Na okruhu Dobrá Voda s dĺžkou 4,3 kilometra sa ponúka objavenie tektonickej stavby pohoria, zaujímavej histórie lomárstva a zemetrasení v tomto regióne.



„Účastníci prehliadky sa vydajú po stopách Jána Hollého cez najstarší lom Kostolná Hôrka, prejdú cez prírodnú rezerváciu Slopy až k hradu Dobrá Voda. Ku koncu okruhu zavítajú na malý židovský cintorín a miestny cintorín v obci, ktorý je typický jedinečnými pomníkmi, nazývanými dvojáky,“ uviedla Čučková.



Deväťkilometrové putovanie na okruhu Prašník sa začne na rekreačnom stredisku Dúbrava, kde sa nachádza nálezisko s potenciálom na objavenie zvyškov dinosaurov. Trasa ďalej pokračuje v paleontologickej lokalite Prašník, kde bude na programe hľadanie fosílií ulitníkov. Sprievodca prevedie účastníkov históriou a geológiou vzniku jaskyne Malá a Veľká Pec s dôkazmi pravekého osídlenia. Jedna zo zastávok je aj na xerotermnom ostrove s výskytom vzácnych orchideí.



Tretiu z potuliek ponúka okruh Chtelnica. Vedie od kaštieľa spolu deväť kilometrov k lokalitám so zaujímavou históriou lomárstva a zemetrasení v tomto regióne. Takisto ponúka objavovanie tektonickej stavby pohoria Malých Karpát a prechádzku po miestach plných desiatok druhov amonitov, ulitníkov, lastúrnikov, žraločích zubov či ramenonožcov. Táto zážitková lokalita sa radí k najbohatšiemu amonitovému nálezisku v Západných Karpatoch. Informácie sú na webe www.krajzazitkov.sk.