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Jaroslav Baška odmietol vymenovať pedagogičku za riaditeľku
Krajská samospráva vyhlási nové výberové konanie.
Autor TASR
Púchov 14. júla (TASR) - Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška odmietol vymenovať Dagmar Balalovú za novú riaditeľku gymnázia v Púchove. Pedagogička školy uspela vo výberovom konaní, na sociálnej sieti zverejnila otvorený list, v ktorom konštatuje, že dôvody na jej nevymenovanie nepovažuje za relevantné. Podporu jej vyjadrili pedagógovia i verejnosť prostredníctvom dvoch petícií. TSK pre TASR uviedol, že nespochybňuje formálne splnenie zákonných predpokladov uchádzačky na výkon funkcie ani zákonnosť priebehu výberového konania, predmetom posúdenia je podľa neho miera istoty, že bude schopná bezprostredne a v plnom rozsahu prevziať zodpovednosť za riadenie gymnázia.
Balalová uviedla, že nespochybňuje právo veta predsedu, aj keď jeho možné dosahy na transparentnosť a nezávislosť výberových procesov sú podľa nej diskutabilné. Pedagogička ďalej priblížila, že až do 11. júna nebola jedinou kandidátkou, druhá kandidátka deň pred výberovým konaním odstúpila, lebo si podľa jej slov uvedomila, že Balalová je lepšia kandidátka.
„Vypracovaný projekt riadenia školy bol nevyhnutnou súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania a venovala som mu mimoriadnu pozornosť. Zároveň bol súčasťou môjho manažérskeho portfólia, ktoré bolo pri záverečnej skúške funkčného vzdelávania v roku 2024 trojčlennou komisiou odborníkov hodnotené ako výborné,“ ozrejmila Balalová. Doplnila, že projekt priebežne aktualizovala a dopĺňala v súlade so základnými tézami prebiehajúcej kurikulárnej reformy a najnovšími trendmi vo výchove i vzdelávaní a ich aplikáciou a špecifikáciou na školské podmienky gymnázia. „Detaily jednotlivých strategických opatrení aj s ich časovou postupnosťou som odprezentovala pred volebnou komisiou, ktorá ich v priebehu výberového konania nekomentovala, nepripomienkovala,“ podotkla.
V liste pedagogička ďalej spomenula, že ako vedúca predmetovej komisie je takmer 20 rokov členkou rozšíreného vedenia školy, aktívne sa dokázateľne podieľala na viacerých rozvojových projektoch školy a úspešne absolvovala nepovinné základné funkčné vzdelávanie ohľadne legislatívy a riadenia školy.
Balalová avizovala, že sa o funkciu riaditeľky bude opätovne uchádzať, „avšak len v prípade, že voľby nebudú spolitizované a zloženie volebnej komisie nebude manipulované“.
Výberové konanie na funkciu riaditeľa púchovského gymnázia sa uskutočnilo 12. júna, rozhodnutie o nevymenovaní zverejnila krajská samospráva 10. júla. TSK reagoval, že predseda TSK využil kompetenciu v zmysle zákona o školskej správe, ktorá zriaďovateľovi umožňuje odmietnuť návrh výberovej komisie a urobil tak na základe riadneho posúdenia uznesenia výberovej komisie, zápisnice a ďalšej dokumentácie z výberového konania, ako aj výsledku hlasovania výberovej komisie a predloženého projektu riadenia a koncepcie rozvoja školy.
„Z predloženej dokumentácie vyplýva, že uchádzačka ako jediný kandidát nezískala nadpolovičný počet hlasov výberovej komisie. Takýto výsledok je síce právne postačujúci na prijatie uznesenia výberovej komisie, sám osebe však nevytvára presvedčivý obraz o širšom konsenze a stabilnej dôvere vo vzťahu k navrhnutej uchádzačke,“ uviedla hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Tvrdí, že predložený projekt riadenia nebol dostatočne konkrétny a realizačne presvedčivý vo vzťahu k očakávanému rozvoju školy, pričom neobsahoval rozpracovanie konkrétnych opatrení, časového rámca ich realizácie, spôsobu vyhodnocovania ich plnenia, ako ani dostatočné prepojenie navrhovaných zámerov na personálne, organizačné a ekonomické možnosti školy.
„Rovnako dôležitý je aj fakt, že uchádzačka nepreukázala predchádzajúcu riadiacu prax na úrovni zástupcu riaditeľa školy alebo porovnateľnú systematickú manažérsku skúsenosť s priamym zabezpečovaním komplexného chodu školy z pozície jej vedenia,“ argumentovala Kukučková. To v spojení s nedostatočným mandátom získaných štyroch hlasov z deviatich a nedostatočne konkrétnym projektom riadenia podľa nej znižuje mieru istoty zriaďovateľa, že uchádzačka bude schopná bez adaptačného obdobia prevziať komplexné riadenie školy.
„TSK rešpektuje postavenie rady školy aj úlohu výberovej komisie pri overovaní riadiacich schopností a odborných vedomostí uchádzačov. Zároveň však nesie zodpovednosť za stabilitu, riadny chod a právne, personálne, ekonomické a rozvojové riadenie škôl vo svojej pôsobnosti,“ vyhlásila Kukučková. Pripomenula, že funkcia riaditeľa školy je funkciou štatutárneho orgánu školy, a preto zriaďovateľ pri rozhodovaní posudzuje nielen formálne poradie uchádzačov, ale aj to, či predložený návrh vytvára dostatočný predpoklad stabilného a odborne presvedčivého výkonu funkcie v konkrétnych podmienkach školy.
Krajská samospráva vyhlási nové výberové konanie. To prvé realizovala, pretože doterajšiemu riaditeľovi uplynulo funkčné obdobie.
Balalová uviedla, že nespochybňuje právo veta predsedu, aj keď jeho možné dosahy na transparentnosť a nezávislosť výberových procesov sú podľa nej diskutabilné. Pedagogička ďalej priblížila, že až do 11. júna nebola jedinou kandidátkou, druhá kandidátka deň pred výberovým konaním odstúpila, lebo si podľa jej slov uvedomila, že Balalová je lepšia kandidátka.
„Vypracovaný projekt riadenia školy bol nevyhnutnou súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania a venovala som mu mimoriadnu pozornosť. Zároveň bol súčasťou môjho manažérskeho portfólia, ktoré bolo pri záverečnej skúške funkčného vzdelávania v roku 2024 trojčlennou komisiou odborníkov hodnotené ako výborné,“ ozrejmila Balalová. Doplnila, že projekt priebežne aktualizovala a dopĺňala v súlade so základnými tézami prebiehajúcej kurikulárnej reformy a najnovšími trendmi vo výchove i vzdelávaní a ich aplikáciou a špecifikáciou na školské podmienky gymnázia. „Detaily jednotlivých strategických opatrení aj s ich časovou postupnosťou som odprezentovala pred volebnou komisiou, ktorá ich v priebehu výberového konania nekomentovala, nepripomienkovala,“ podotkla.
V liste pedagogička ďalej spomenula, že ako vedúca predmetovej komisie je takmer 20 rokov členkou rozšíreného vedenia školy, aktívne sa dokázateľne podieľala na viacerých rozvojových projektoch školy a úspešne absolvovala nepovinné základné funkčné vzdelávanie ohľadne legislatívy a riadenia školy.
Balalová avizovala, že sa o funkciu riaditeľky bude opätovne uchádzať, „avšak len v prípade, že voľby nebudú spolitizované a zloženie volebnej komisie nebude manipulované“.
Výberové konanie na funkciu riaditeľa púchovského gymnázia sa uskutočnilo 12. júna, rozhodnutie o nevymenovaní zverejnila krajská samospráva 10. júla. TSK reagoval, že predseda TSK využil kompetenciu v zmysle zákona o školskej správe, ktorá zriaďovateľovi umožňuje odmietnuť návrh výberovej komisie a urobil tak na základe riadneho posúdenia uznesenia výberovej komisie, zápisnice a ďalšej dokumentácie z výberového konania, ako aj výsledku hlasovania výberovej komisie a predloženého projektu riadenia a koncepcie rozvoja školy.
„Z predloženej dokumentácie vyplýva, že uchádzačka ako jediný kandidát nezískala nadpolovičný počet hlasov výberovej komisie. Takýto výsledok je síce právne postačujúci na prijatie uznesenia výberovej komisie, sám osebe však nevytvára presvedčivý obraz o širšom konsenze a stabilnej dôvere vo vzťahu k navrhnutej uchádzačke,“ uviedla hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Tvrdí, že predložený projekt riadenia nebol dostatočne konkrétny a realizačne presvedčivý vo vzťahu k očakávanému rozvoju školy, pričom neobsahoval rozpracovanie konkrétnych opatrení, časového rámca ich realizácie, spôsobu vyhodnocovania ich plnenia, ako ani dostatočné prepojenie navrhovaných zámerov na personálne, organizačné a ekonomické možnosti školy.
„Rovnako dôležitý je aj fakt, že uchádzačka nepreukázala predchádzajúcu riadiacu prax na úrovni zástupcu riaditeľa školy alebo porovnateľnú systematickú manažérsku skúsenosť s priamym zabezpečovaním komplexného chodu školy z pozície jej vedenia,“ argumentovala Kukučková. To v spojení s nedostatočným mandátom získaných štyroch hlasov z deviatich a nedostatočne konkrétnym projektom riadenia podľa nej znižuje mieru istoty zriaďovateľa, že uchádzačka bude schopná bez adaptačného obdobia prevziať komplexné riadenie školy.
„TSK rešpektuje postavenie rady školy aj úlohu výberovej komisie pri overovaní riadiacich schopností a odborných vedomostí uchádzačov. Zároveň však nesie zodpovednosť za stabilitu, riadny chod a právne, personálne, ekonomické a rozvojové riadenie škôl vo svojej pôsobnosti,“ vyhlásila Kukučková. Pripomenula, že funkcia riaditeľa školy je funkciou štatutárneho orgánu školy, a preto zriaďovateľ pri rozhodovaní posudzuje nielen formálne poradie uchádzačov, ale aj to, či predložený návrh vytvára dostatočný predpoklad stabilného a odborne presvedčivého výkonu funkcie v konkrétnych podmienkach školy.
Krajská samospráva vyhlási nové výberové konanie. To prvé realizovala, pretože doterajšiemu riaditeľovi uplynulo funkčné obdobie.