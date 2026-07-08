< sekcia Regióny
Jaroslav Baška sa bude opäť uchádzať o post šéfa Trenčianskeho kraja
Na post predsedu TSK kandiduje Baška ako nominant svojej materskej strany Smer-SD, podporia ho aj strany Hlas-SD, SNS a hnutie Republika.
Autor TASR
Trenčín 8. júla (TASR) - Súčasný predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška sa bude v októbrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov aj štvrtýkrát uchádzať o post predsedu TSK. Kandidatúru oznámil v stredu na Trenčianskom hrade.
Na post predsedu TSK kandiduje Baška ako nominant svojej materskej strany Smer-SD, podporia ho aj strany Hlas-SD, SNS a hnutie Republika. Rovnaká štvorkoalícia postaví aj spoločnú kandidátku na poslancov Zastupiteľstva TSK.
Trenčiansky samosprávny kraj sa podľa Bašku aj v budúcom volebnom období chce starať o lepšie cesty, lepšiu dopravnú infraštruktúru, chce mať vzdelanejších žiakov na stredných školách a veľmi dôležitá je aj starostlivosť o tých, ktorí ju potrebujú v rámci sociálnych služieb. Chce sa dostať bližšie k ľuďom zavádzaním nových sociálnych služieb.
V spolupráci so zamestnávateľmi chce pokračovať vo formovaní lepších a modernejších odborov na krajských stredných školách. Pre desať percent obyvateľov kraja, ktorí využívajú prímestskú dopravu, chce TSK poskytovať túto službu aj naďalej.
„Na pokračujúce aj nové výzvy máme dostatok zdrojov z eurofondov, postarať sa chceme aj o nemocnice, ktoré tento rok fungujú v novom režime. Chceme zlepšiť ich hospodárenie a zachovať rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil Baška.
Ako dodal, za posledné štyri roky zvýšil TSK hodnotu svojho majetku o 213 miliónov eur. Prejavilo sa to v kvalitnejších školách, lepšej cestnej infraštruktúre, v zariadeniach sociálnych služieb a v nemocniciach. Celkové investície TSK za posledné štyri roky boli 235 miliónov eur.
TSK je podľa neho lídrom v budovaní cyklotrás, do konca septembra bude sprístupnených 90 kilometrov zo 100-kilometrovej Vážskej cyklomagistrály. Zdôraznil, že TSK je už štvrtý rok najtransparentnejším samosprávnym krajom na Slovensku.
„V systéme duálneho vzdelávania držíme krok s takými veľkými krajmi, ako je Košický samosprávny kraj. Máme veľmi dobre nastavenú sieť stredných škôl, čo sa týka učebných aj študijných odborov pre zamestnávateľov,“ doplnil.
TSK podľa neho získal na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. triedy 67 miliónov eur, čo sa prejavilo aj v ich kvalite. „Všetky investície z eurofondov a aj z vlastných zdrojov do rekonštrukcie ciest II. a III. triedy vyústili do toho, že TSK má v najlepšom stave 92 percent ciest II. triedy a 82 percent ciest III. triedy. Je to najviac spomedzi všetkých krajov,“ uzavrel Baška.
Na post predsedu TSK kandiduje Baška ako nominant svojej materskej strany Smer-SD, podporia ho aj strany Hlas-SD, SNS a hnutie Republika. Rovnaká štvorkoalícia postaví aj spoločnú kandidátku na poslancov Zastupiteľstva TSK.
Trenčiansky samosprávny kraj sa podľa Bašku aj v budúcom volebnom období chce starať o lepšie cesty, lepšiu dopravnú infraštruktúru, chce mať vzdelanejších žiakov na stredných školách a veľmi dôležitá je aj starostlivosť o tých, ktorí ju potrebujú v rámci sociálnych služieb. Chce sa dostať bližšie k ľuďom zavádzaním nových sociálnych služieb.
V spolupráci so zamestnávateľmi chce pokračovať vo formovaní lepších a modernejších odborov na krajských stredných školách. Pre desať percent obyvateľov kraja, ktorí využívajú prímestskú dopravu, chce TSK poskytovať túto službu aj naďalej.
„Na pokračujúce aj nové výzvy máme dostatok zdrojov z eurofondov, postarať sa chceme aj o nemocnice, ktoré tento rok fungujú v novom režime. Chceme zlepšiť ich hospodárenie a zachovať rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil Baška.
Ako dodal, za posledné štyri roky zvýšil TSK hodnotu svojho majetku o 213 miliónov eur. Prejavilo sa to v kvalitnejších školách, lepšej cestnej infraštruktúre, v zariadeniach sociálnych služieb a v nemocniciach. Celkové investície TSK za posledné štyri roky boli 235 miliónov eur.
TSK je podľa neho lídrom v budovaní cyklotrás, do konca septembra bude sprístupnených 90 kilometrov zo 100-kilometrovej Vážskej cyklomagistrály. Zdôraznil, že TSK je už štvrtý rok najtransparentnejším samosprávnym krajom na Slovensku.
„V systéme duálneho vzdelávania držíme krok s takými veľkými krajmi, ako je Košický samosprávny kraj. Máme veľmi dobre nastavenú sieť stredných škôl, čo sa týka učebných aj študijných odborov pre zamestnávateľov,“ doplnil.
TSK podľa neho získal na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. triedy 67 miliónov eur, čo sa prejavilo aj v ich kvalite. „Všetky investície z eurofondov a aj z vlastných zdrojov do rekonštrukcie ciest II. a III. triedy vyústili do toho, že TSK má v najlepšom stave 92 percent ciest II. triedy a 82 percent ciest III. triedy. Je to najviac spomedzi všetkých krajov,“ uzavrel Baška.