Jaroslav Polaček kandiduje na primátora Košíc za koalíciu ôsmich strán

Košice 1. augusta (TASR) – Súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček bude v jesenných komunálnych voľbách kandidátom ôsmich politických subjektov. Ku koalícii strán KDH, SaS, Sme rodina, Aliancia, NOVA a Strana rómskej koalície (SRK) sa pridali aj hnutie OĽANO a strana Dobrá voľba a Umiernení. Na pondelkovom brífingu o tom informovala mestská predsedníčka KDH Košice a líderka uvedenej koalície Lucia Gurbáľová.



Koalícia zároveň v pondelok podpísala Dohodu o spolupráci pre komunálne voľby 2022 v meste Košice s neformálnym názvom Koalícia za Jara Polačeka. Ako Gurbáľová dodala, vytvorili zároveň spoločnú kandidátnu listinu, zloženú zo 41 kandidátov na mestských poslancov.



Podľa Polačeka o podpore v súvislosti s jeho snahou obhájiť post primátora rokovali niekoľko mesiacov. "Kompromisy boli obrovské, od každej jednej politickej strany, od každého lídra. Budeme spolupracovať, tvoriť jeden veľký tím," povedal.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.