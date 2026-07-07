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Jarovnice ukončia dvojzmenné vyučovanie, rezort odkupuje novú školu
V Jarovniciach sa z dôvodu nedostatočných priestorových kapacít uskutočňovalo vyučovanie v dvojzmennej prevádzke. V poobedňajších hodinách sa vzdelávalo až 600 žiakov.
Autor TASR
Jarovnice 7. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR našlo riešenie mimoriadne kritickej situácie v obci Jarovnice. V dôsledku dlhodobého nedostatku kapacít hrozilo, že približne 600 žiakov nebude mať od začiatku školského roka 2026/2027 zabezpečené vzdelávanie. Ministerstvo v obci odkupuje novovybudovanú budovu, čím navýši kapacity a ukončí obdobie dvojzmenného vyučovania, ktoré malo negatívy vplyv na žiakov. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva.
„Nemôžeme dopustiť, aby stovky detí zostali bez možnosti riadne navštevovať školu. Štát musí v takejto situácii konať a zabezpečiť, aby každé dieťa malo prístup ku kvalitnému a dostupnému vzdelávaniu,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
V Jarovniciach sa z dôvodu nedostatočných priestorových kapacít uskutočňovalo vyučovanie v dvojzmennej prevádzke. V poobedňajších hodinách sa vzdelávalo až 600 žiakov. Vzhľadom na zákaz dvojzmennej prevádzky a nedostatok kapacít v okolitých školách hrozilo, že pre veľkú časť týchto detí nebude možné zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky.
Rezort tvrdí, že dlhodobo spolupracoval s obcou na odstránení tohto nežiaduceho stavu. Obec pôvodne získala podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu novej základnej školy. Projekt sa však nepodarilo dokončiť po tom, ako bol v procese verejného obstarávania identifikovaný konflikt záujmov a obec následne od zmluvy odstúpila. V dôsledku toho prišla o pridelené financovanie a budovu napokon postavil súkromný developer z vlastných zdrojov.
Hoci za zabezpečenie podmienok plnenia povinnej školskej dochádzky zodpovedá obec, v ktorej majú žiaci trvalý pobyt, ministerstvo školstva pri tejto dlhodobo neudržateľnej situácii v Jarovniciach aktívne hľadalo riešenia, ktoré pomôžu deťom aj rodičom. Rezort preveril viaceré alternatívy - od využitia ďalších dostupných budov priamo v Jarovniciach až po možnosti umiestnenia žiakov do škôl v okolitých obciach vrátane zabezpečenia ich dopravy. Ako najlepšie a dlhodobo udržateľné riešenie sa ukázalo odkúpenie novovybudovanej školskej budovy, ktorá sa nachádza priamo v obci.
Na základe znaleckých posudkov bola dohodnutá kúpna cena budovy a pozemku na 7,98 milióna eur vrátane DPH. Ministerstvo zároveň rokuje s Európskou komisiou o možnosti financovania z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ak to nebude možné, rezort je pripravený zabezpečiť financovanie z iných zdrojov.
„Verím, že od septembra bude všetkých 600 detí sedieť v laviciach v novej škole,“ doplnil Drucker.
Ministerstvo rokuje s Košickou arcidiecézou, ktorá má skúsenosti so vzdelávaním detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, o prevádzkovaní školy. Budovu by ministerstvo dalo arcidiecéze do nájmu a tá by tam zriadila elokované pracovisko Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny so sídlom v Bardejove-Dlhej Lúke.
Jarovnice patria medzi obce s najvyšším počtom detí na Slovensku - evidovaných je viac ako 2700 detí a žiakov, pričom takmer 72 percent pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.
„Nemôžeme dopustiť, aby stovky detí zostali bez možnosti riadne navštevovať školu. Štát musí v takejto situácii konať a zabezpečiť, aby každé dieťa malo prístup ku kvalitnému a dostupnému vzdelávaniu,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
V Jarovniciach sa z dôvodu nedostatočných priestorových kapacít uskutočňovalo vyučovanie v dvojzmennej prevádzke. V poobedňajších hodinách sa vzdelávalo až 600 žiakov. Vzhľadom na zákaz dvojzmennej prevádzky a nedostatok kapacít v okolitých školách hrozilo, že pre veľkú časť týchto detí nebude možné zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky.
Rezort tvrdí, že dlhodobo spolupracoval s obcou na odstránení tohto nežiaduceho stavu. Obec pôvodne získala podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu novej základnej školy. Projekt sa však nepodarilo dokončiť po tom, ako bol v procese verejného obstarávania identifikovaný konflikt záujmov a obec následne od zmluvy odstúpila. V dôsledku toho prišla o pridelené financovanie a budovu napokon postavil súkromný developer z vlastných zdrojov.
Hoci za zabezpečenie podmienok plnenia povinnej školskej dochádzky zodpovedá obec, v ktorej majú žiaci trvalý pobyt, ministerstvo školstva pri tejto dlhodobo neudržateľnej situácii v Jarovniciach aktívne hľadalo riešenia, ktoré pomôžu deťom aj rodičom. Rezort preveril viaceré alternatívy - od využitia ďalších dostupných budov priamo v Jarovniciach až po možnosti umiestnenia žiakov do škôl v okolitých obciach vrátane zabezpečenia ich dopravy. Ako najlepšie a dlhodobo udržateľné riešenie sa ukázalo odkúpenie novovybudovanej školskej budovy, ktorá sa nachádza priamo v obci.
Na základe znaleckých posudkov bola dohodnutá kúpna cena budovy a pozemku na 7,98 milióna eur vrátane DPH. Ministerstvo zároveň rokuje s Európskou komisiou o možnosti financovania z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ak to nebude možné, rezort je pripravený zabezpečiť financovanie z iných zdrojov.
„Verím, že od septembra bude všetkých 600 detí sedieť v laviciach v novej škole,“ doplnil Drucker.
Ministerstvo rokuje s Košickou arcidiecézou, ktorá má skúsenosti so vzdelávaním detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, o prevádzkovaní školy. Budovu by ministerstvo dalo arcidiecéze do nájmu a tá by tam zriadila elokované pracovisko Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny so sídlom v Bardejove-Dlhej Lúke.
Jarovnice patria medzi obce s najvyšším počtom detí na Slovensku - evidovaných je viac ako 2700 detí a žiakov, pričom takmer 72 percent pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.