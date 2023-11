Starosta Jarovníc:Náhrada výučby počas covidu bola ťažko dosiahnuteľná

Jarovnice 28. novembra (TASR) - Rozhodnutie súdu poukázalo na obrovskú digitálnu priepasť, respektíve digitálne vylúčenie, s ktorým sa stretávajú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. V súvislosti s rozhodnutím Okresného súdu v Prešove, ktorý priznal odškodné žiačke z Jarovníc pre vzdelávanie počas pandémie COVID-19, to pre TASR uviedol tamojší starosta Florián Giňa. Ako povedal, učitelia sa počas pandémie maximálne snažili žiakom nahradiť výučbu.



"Krízová situácia poukázala na významnosť digitálneho sveta v dnešnej dobe a súčasne odhalila negatívne dosahy na tých, ktorí sú z digitálnej komunikácie vylúčení. Najviac bol tento význam zreteľný v rodinách s deťmi v školskom veku. MŠVVaŠ vnímalo online formu štúdia ako najefektívnejšiu náhradu tradičného vzdelávania, avšak v lokalitách, kde je väčšina žiakov zo sociálne vylúčeného prostredia, ako je tomu aj v našej obci, sa to ukázalo ako problém, ktorý mnohí nevedeli prekonať," uviedol Giňa.



Pedagógovia v oboch základných školách v obci sa podľa neho snažili vyvinúť maximálne úsilie, aby žiakom zabezpečili adekvátnu náhradu vzdelávania. "V našich podmienkach to bolo veľmi ťažko dosiahnuteľné. Chápem, že pandémia bola pre mnohých ťažkou a nečakanou skúškou a otestovala našu (ne)pripravenosť na podobné situácie. Aj tento súdny proces je dôkazom toho, že sme sa s jej dôsledkami ešte stále úplne nevyrovnali," skonštatoval Giňa.



Nedostatok schopností využívať nové technológie alebo obmedzená dostupnosť týchto nástrojov a internetu vedie podľa neho k rastúcej nerovnosti v mnohých oblastiach každodenného života.



Z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva pre TASR uviedli, že písomné vyhotovenie rozsudku ministerstvu doručili 21. novembra. O ďalšom postupe rozhodne po jeho preštudovaní.



Okresný súd v Prešove priznal odškodné dieťaťu z Jarovníc, ktoré nemalo prístup k vzdelávaniu počas pandémie COVID-19. Išlo o žalobu voči Slovenskej republike, zastúpenej ministerstvom školstva. Súd žalobe vyhovel a priznal odškodnenie v celej požadovanej výške 3000 eur. Rozsudok nie je právoplatný.



Rómske dievča z marginalizovanej komunity v žalobe namietalo, že štát v čase prerušenej prezenčnej výučby na základných školách počas pandémie zaviedol dištančné vzdelávanie. Bolo podľa nej podmienené digitalizáciou - prístupom k internetu a digitálnym technológiám, vlastnením počítačového zariadenia a počítačovými zručnosťami. Tie však ona ani jej rodina nemali a štát ich nijako nezabezpečil.