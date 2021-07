Jaskyňa Domica bude po záplavách pre turistov opäť otvorená

Kečovo 22. júla (TASR) – Jaskyňa Domica bude po záplavách, ktoré v nedeľu (18. 7.) spôsobili v okrese Rožňava silné dažde, pre verejnosť pravdepodobne otvorená už tento víkend. TASR o tom informovala hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková.



Intenzívne dažde spôsobili v nedeľu upchatie ponoru občasného toku Domického potoka, v dôsledku čoho došlo k vzdutiu vodnej hladiny a vytvoreniu približne tri metre hlbokého jazera okolo vstupného areálu jaskyne. Voda pritom zaplavila i najnižšie časti jaskynného systému a poškodila jaskynnú výzdobu. Poškodená bola napríklad jedna z vaní na kaskáde Rímskych kúpeľov, ktoré sú symbolom jaskyne.



„Voda sa však našťastie nedostala do elektrických rozvádzačov, svietidlá poškodila minimálne a vyplavila len zamaskované káblové rozvody. Pracovníci Slovenskej správy jaskýň aktuálne svojpomocne odstraňujú nečistoty a hustý kal, ktorý doniesla do jaskyne prívalová voda,“ priblížila Bocková s tým, že v piatok (23. 7.) sa uskutoční revízia elektrických rozvádzačov. V prípade, že odborníci skonštatujú, že jaskyňa je v bezpečnom a prevádzky schopnom stave, bude verejnosti sprístupnená v sobotu (24. 7.).



Výraznejším škodám podľa ochranárov paradoxne zabránili splavené konáre, lístie a nečistoty, ktoré obmedzili množstvo vody pritekajúcej do jaskyne. Osvedčiť sa malo aj protipovodňové riešenie vstupného areálu vybudované po povodni, ktorá oblasť postihla pred 40 rokmi.



„Vtedy tlak vody vyvalil dvere na východe z jaskyne, vážne poškodil a vytrhal betónové chodníky. Miestami zaniesol vyše jeden meter hrubou vrstvou blata sintrové výplne a prehliadkovú trasu. Úplne zničil miesta vzácnych archeologických nálezov,“ pripomenula Bocková. Ako dodala, po tejto udalosti došlo aj k zmene poľnohospodárskeho využívania okolitých svahov, ktoré boli trvalo zatrávnené.