Jaskyňa Mníchova diera má oficiálne označenie aj smerové značenie
Autor TASR
Smolenice 15. apríla (TASR) - Strážcovia Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty v spolupráci so Správou slovenských jaskýň vyznačili jaskyňu Mníchova diera, ktorá je prírodnou pamiatkou. Lokalita tak získala oficiálne označenie aj smerové značenie, čo pomôže návštevníkom lepšie sa zorientovať a zároveň prispeje k jej ochrane. CHKO Malé Karpaty o tom informovala na sociálnej sieti.
„Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali pravidlá ochrany prírody a správali sa k tomuto jedinečnému miestu ohľaduplne,“ priblížila Správa CHKO Malé Karpaty. Vchod do jaskyne juhozápadnej orientácie sa nachádza 100 výškových metrov nad dnom doliny Hlboča. Priestory jaskyne vytvorené v druhohorných jurských vápencoch sú dlhé desať metrov. Tvorí ich vstupná chodba, ktorá sa v koncových častiach rozdvojuje na dve úzke časti smerujúce do masívu.
Na stenách v priestrannom vstupe, pripomínajúcom hrubý hrniec, sú stopy eróznej činnosti ponárajúcej sa vody, ktorá jaskyňu v minulosti vytvorila. Jaskyňu podľa CHKO prvýkrát opísal v roku 1735 polyhistor Matej Bel pod názvom Smolenická jaskyňa (domácimi nazývaná Mníchova diera).
Okresný úrad Trnava vyhlásil Mníchovu dieru 1 za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu s účinnosťou od 1. novembra 2024 s cieľom poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Jaskyňa sa nachádza blízko Náučného chodníka Smolenický kras, necelých 70 metrov západne od turistického rázcestníka Dolina Hlboče.
