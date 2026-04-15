Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
Jaskyňa Mníchova diera má oficiálne označenie aj smerové značenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Na stenách v priestrannom vstupe, pripomínajúcom hrubý hrniec, sú stopy eróznej činnosti ponárajúcej sa vody, ktorá jaskyňu v minulosti vytvorila.

Smolenice 15. apríla (TASR) - Strážcovia Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty v spolupráci so Správou slovenských jaskýň vyznačili jaskyňu Mníchova diera, ktorá je prírodnou pamiatkou. Lokalita tak získala oficiálne označenie aj smerové značenie, čo pomôže návštevníkom lepšie sa zorientovať a zároveň prispeje k jej ochrane. CHKO Malé Karpaty o tom informovala na sociálnej sieti.

„Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali pravidlá ochrany prírody a správali sa k tomuto jedinečnému miestu ohľaduplne,“ priblížila Správa CHKO Malé Karpaty. Vchod do jaskyne juhozápadnej orientácie sa nachádza 100 výškových metrov nad dnom doliny Hlboča. Priestory jaskyne vytvorené v druhohorných jurských vápencoch sú dlhé desať metrov. Tvorí ich vstupná chodba, ktorá sa v koncových častiach rozdvojuje na dve úzke časti smerujúce do masívu.

Na stenách v priestrannom vstupe, pripomínajúcom hrubý hrniec, sú stopy eróznej činnosti ponárajúcej sa vody, ktorá jaskyňu v minulosti vytvorila. Jaskyňu podľa CHKO prvýkrát opísal v roku 1735 polyhistor Matej Bel pod názvom Smolenická jaskyňa (domácimi nazývaná Mníchova diera).

Okresný úrad Trnava vyhlásil Mníchovu dieru 1 za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu s účinnosťou od 1. novembra 2024 s cieľom poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Jaskyňa sa nachádza blízko Náučného chodníka Smolenický kras, necelých 70 metrov západne od turistického rázcestníka Dolina Hlboče.
