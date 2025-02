Jaskyniari objavili sieň v Jazvečej jaskyni pri Temných jaskyniach

Považská Bystrica 20. februára (TASR) - Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy objavil novú sieň v Jazvečej jaskyni pri Temných jaskyniach v považskobystrickej mestskej časti Horný Moštenec. Novoobjavené priestory jaskyne majú dĺžku približne 25 metrov. Sieň dosahuje v jej najširších častiach šírku šesť metrov a výška priestoru dosahuje tri metre. V jaskyni sa nachádzajú stalagmity, steny a strop zdobia biele sintrové náteky, brčká a pizolity. Na svojom webe o tom informuje Chránená krajinná oblasť (CHKO) Strážovské vrchy.



"Počas pracovnej akcie prebiehajúcej v Jazvečej jaskyni sa jaskyniari prekopali do novej siene so sintrovou výzdobou. V novoobjavenej sieni boli nájdené kosti párnokopytníka, ako aj kosti a zuby jaskynného medveďa. Vzorky kostí boli odobrané na výskumné účely do paleontologického Moravského zemského múzea," priblížila CHKO.



Ochranári uviedli, že v jaskyni sa začalo pracovať na jar minulého roka a výkopové práce prebiehajú dodnes. Z jaskyne sa doposiaľ vytiahlo približne 2000 fúrikov štrku, hliny a kameňa. Poukázali na to, že počas pracovných akcií našli v sedimente v jaskynných priestoroch veľké množstvo jazvečích kostí a kostí ďalších cicavcov.



Každá jaskyňa je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prírodnou pamiatkou. CHKO pripomína, že na sprístupnenie jaskýň verejnosti vyhlasuje okresný úrad sprístupnené alebo verejnosti voľne prístupné jaskyne. "V súčasnosti nie je jaskyňa sprístupnená pre verejnosť," dodala.