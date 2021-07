Jaskynný systém v Domici poškodili záplavy, pre verejnosť je uzavretá

Kečovo 19. júla (TASR) – Výdatné prívalové zrážky spôsobili v nedeľu (18. 7.) v okrese Rožňava záplavy, ktoré zasiahli vzácny jaskynný systém Domica. Ako TASR informovala hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková, mieru poškodenia jaskynného systému určia až aktuálne prebiehajúce expertné obhliadky a fotodokumentácia.



„Po upadnutí vody a dnešnej prvotnej obhliadke jaskyne bolo zistené, že prívalová voda znečistila doneseným kalom a nečistotami z povrchu najnižšie položené časti jaskyne Majkov dóm, Nástupište 1. plavby a časti Panenskej chodby. Z jedného z člnov na plavbe boli odplavené podlahové rošty. Vody občasného podzemného toku Styxu zlomili sintrovú hrádzu a poškodili jednu z vaní na kaskáde Rímskych kúpeľov, ktoré sú symbolom jaskyne,“ priblížil riaditeľ Správy slovenských jaskýň (SSJ) ŠOP SR Ján Zuskin.



Výdatné zrážky sa v nedeľu popoludní začali zhromažďovať v okolí ponoru Domického potoka, ten sa v krátkom čase upchal naplaveninami a nečistotami, čím došlo k vzdutiu vodnej hladiny a vytvoreniu jazera s hĺbkou do troch metrov. Voda zničila i asfaltový chodník v blízkosti vstupného areálu jaskyne. Pravdepodobne cez poškodenú strechu areálu sa dostala aj do interiéru, kde poškodila dve miestnosti, z ktorej jedna patrila sprievodcom.



Špecialisti SSJ budú v utorok (20. 7.) podrobne mapovať škody na prírodných hodnotách aj infraštruktúre, ako sú káblové rozvody, elektrické rozvádzače a svietidlá, chodníky a zábradlia v sprístupnenej časti. Po jej sprístupnení a sfunkčnení elektrického osvetlenia bude vykonaná obhliadka nesprístupnených častí, kompletné škody by mali byť vyčíslené v najbližších dňoch. Do odstránenia nečistôt a opätovného sprístupnenia prehliadkovej trasy bude jaskyňa pre verejnosť zatvorená.



Jaskyňa Domica tvorí súčasť podzemného systému Baradla- Domica s dĺžkou viac ako 30 kilometrov, zapísaného do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Takmer osem kilometrov dlhý úsek pod územím Slovenska sa vyznačuje bohatým výskytom sinitrových štítov, archeologickými nálezmi aj početným druhovým zastúpením netopierov.