Jaskyňu Domica po výdatných dažďoch zaplavila voda

Kečovo 12. júna (TASR) – Jaskyňu Domica v Slovenskom krase po piatkových (9. 6.) dažďoch zaplavila voda, škody na výzdobe však nespôsobila. Pre verejnosť jaskyňu z bezpečnostných dôvodov uzavreli, opätovne by ju mohli otvoriť v utorok (13. 6.). Pre TASR to uviedol vedúci úseku prevádzky sprístupnených jaskýň Správy slovenských jaskýň (SSJ) Ján Zelinka.



"V jaskyni Domica došlo k enormnému zvýšeniu hladiny podzemnej vody Styxu a Domického potoka, čím bola vyradená z bezpečnej prevádzky. Po ukončení zrážok prebehla povodňová vlna, ale nespôsobila žiadne škody. Prehliadková trasa bola zanesená tenkou vrstvou bahna, ktoré ešte v týchto chvíľach odstraňujú kolegovia v jaskyni," priblížil Zelinka.



K zaplaveniu Domice došlo po výdatných dažďoch, ktoré región zasiahli v piatok. Podľa Zelinku nejde o mimoriadnu udalosť, ale jav, ktorý sa v oblasti opakuje. "Domica a jej okolie je známa intenzívnymi prívalovými dažďami, kedy intenzita zrážok je taká veľká, že voda nestihne vsiaknuť a stečie po povrchu a ponorom Domického potoka sa dostane do jaskyne," vysvetlil Zelinka.



Zatopenie Domice spôsobili silné dažde aj v júli 2021. Voda vtedy zaplavila i najnižšie časti jaskynného systému a poškodila jaskynnú výzdobu. Poškodená bola napríklad jedna z vaní na kaskáde Rímskych kúpeľov, ktoré sú symbolom jaskyne. Veľká povodeň bola v jaskyni pred viac ako 40 rokmi, kedy tlak vody vyvalil dvere na východe z jaskyne a vytrhal aj betónové chodníky. V jaskyni bola miestami až meter hrubá vrstva blata a poškodené boli i miesta vzácnych archeologických nálezov.



Víkendové dažde spôsobili aj zaplavenie Gombaseckej jaskyne, ktorá sa nachádza na severnej strane Silickej planiny. Jaskyňu pre verejnosť uzavreli v nedeľu (11. 6.). "Bola to mierna záplava, ktorá už ustupuje. Zajtra sa vyčistí úsek chodníka, ktorý bol zaplavený a jaskyňa by mala byť v prevádzke," priblížil Zelinka.



Jaskyňa Domica je najväčšou známou jaskyňou Slovenského krasu, spolu s jaskyňou Baradla v Maďarsku tvoria jaskynný systém s dĺžkou viac ako 30 kilometrov. Domica je charakteristická bohatou sintrovou výzdobou, početným výskytom netopierov i podzemnou plavbou po podzemnej riečke Styx. Jaskyňa bola objavená v roku 1930 klubom československých turistov, o dva roky neskôr bola sprístupnená verejnosti. Domica patrí v rámci jaskýň Slovenského a Aggteleckého krasu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.