Jaskyňu Driny a Smolenický kras chcú urobiť turisticky atraktívnejšími

Na snímke zľava zástupca starostu obce Smolenice Radoslav Horník, námestník generálneho riaditeľa pre projekty Štátnej ochrany prírody SR Daniel Baláž, štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, generálny riaditeľ Lesy Slovenskej republiky Ján Marhefka, predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman a zastupujúci výkonný riaditeľ Trnava Tourism Alexander Prostinák po podpísaní memoranda o vzájomnej spolupráci na projekte zvýšenia atraktívnosti jaskyne Driny a celej oblasti Smolenického krasu na Smolenickom zámku v Smoleniciach v piatok 8. júla 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Snímka z jaskyne Driny po podpísaní memoranda o vzájomnej spolupráci na projekte zvýšenia atraktívnosti jaskyne Driny a celej oblasti Smolenického krasu na Smolenickom zámku v Smoleniciach v piatok 8. júla 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Smolenice 8. júla (TASR) – Zvýšenie atraktivity Jaskyne Driny a oblasti Smolenického krasu pre turizmus je cieľom cezhraničného projektu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a jeho organizácie cestovného ruchu. Pre naplnenie zámeru v piatok na zámku v Smoleniciach podpísali memorandum o spolupráci na projekte zástupcovia TTSK, rezortu životného prostredia, Lesov SR, Štátnej ochrany prírody SR, Správy slovenských jaskýň a miestnej samosprávy. Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča je najbližšou úlohou nájdenie zahraničného partnera.Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Michala Kiču memorandum tvorí predpoklady pre lepšie využívanie skvostu Malých Karpát.uviedol. Je podľa neho dôležité pre garanciu skĺbenia záujmov ochrany prírody, cestovného ruchu a pre realizáciu samotného projektu, ktorý zlepší turistickú infraštruktúru.Podpredseda TTSK a predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov Pavol Kalman uviedol, že zosieťovanie partnerov je najdôležitejší krok k spusteniu projektu.uviedol. Na to, aby sa zámer mohol realizovať, musia získať cezhraničného partnera a tak sa uchádzajú o podporu v Zlínskom a Juhomoravskom kraji.Predpokladaný rozpočet za slovenskú stranu je podľa Kalmana na úrovni 1,5 milióna eur.uviedol. Zámerom je urobiť podobnú, ako vedie ku kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch pri Skalici, ktorá získala cenu v architektonickej súťaži.uviedol predseda KOCR.Podpis memoranda vníma riaditeľ Správy slovenských jaskýň Ján Zuskin ako zavŕšenie etapy hľadania možností na skvalitnenie služby v jaskyni. Na Driny je vyvíjaný podľa jeho slov veľký návštevnícky tlak, no limitujúcim faktorom je jej technický stav.povedal. Preto sa mu pozdáva aj zámer prerazenia nového, ďalšieho vstupu, ktorý by umožnil, aby jedným návštevníci vchádzali a druhým vychádzali. Vyšší nápor návštevníkov jaskyni podľa Zuskina neublíži.