Jaskyňu Driny po zime otvoria v prvý aprílový deň

Smolenice 31. marca (TASR) – Jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku otvorí svoje brány po zimnej prestávke v piatok 1. apríla. V nasledujúcich mesiacoch bude otvorená každý deň okrem pondelka, informoval zastupujúci riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Jaskyňa je od októbra do marca dôležitým zimoviskom až 11 druhov netopierov, a preto býva v tomto období každoročne pre verejnosť uzavretá. Prístupná pre verejnosť v najbližších mesiacoch apríl a máj je vždy o 10.00, 11.30, 13.00 a 14.30 h. „Driny sú vyhľadávanou atrakciou Malých Karpát. Táto oblasť ponúka aj množstvo značených turistických ciest vhodných na prechádzky alebo cyklotúry,“ uviedol Prostinák.



Jaskyňa sa nachádza v rekreačnej oblasti Jahodník a vchod do nej leží v nadmorskej výške 399 metrov. Jednodňový výlet do Smoleníc s návštevou jaskyne je možné absolvovať autobusom, vlakom i autom. Autobusová zastávka je od nej vzdialená asi 40 minút chôdze a platené parkovisko asi 25 minút, odkiaľ cesta vedie po náučnom chodníku Smolenický kras až k jaskyni. „V okolí Smoleníc je možné sa vydať aj na pešiu alebo cykloturistiku po mnohých značených a bezpečných chodníkoch. V rozsiahlych lesoch Malých Karpát sa nachádzajú menej i viac náročné trasy, na ktorých však návštevníci nezažijú rušnú dopravnú premávku,“ dodal.



Niekoľko okruhov končí aj priamo pri Smolenickom zámku. Prehliadky zámku sú pre verejnosť len počas letných a jesenných mesiacov, priamo pod zámkom sa nachádza rozsiahly anglický park. V obci je aj medovinárstvo, ktoré sa venuje osvete včelárstva. Obec tiež začiatkom apríla znovu sprístupni pre turistov svoje zdieľané bicykle. Tie budú opäť zaparkované pri najnavštevovanejších turistických miestach v Smoleniciach.