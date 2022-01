Jasle potrebujú rekonštrukciu, radnica sa chce uchádzať o dotáciu

Liptovský Mikuláš 28. januára (TASR) - Rekonštrukcia budov detských jaslí v Liptovskom Mikuláši patrí medzi hlavné tohtoročné plány sociálneho odboru radnice. Ako priblížil Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta, radi by sa uchádzali o dotáciu prostredníctvom projektov.



Sociálny odbor každoročne získava finančné prostriedky z rôznych menších grantových výziev. Plánuje sa do nich zapojiť aj tento rok. Mnohé z nich smerujú do komunitného centra na výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity a tiež na zlepšenie životnej úrovne ľudí bez prístrešia, ktorí využívajú tamojšiu nocľaháreň. "Pokračujeme v aktivitách terénnej opatrovateľskej služby, terénnej sociálnej práce a v komunitných službách pre marginalizovanú rómsku komunitu," vymenovala vedúca sociálneho odboru Erika Sabaková projekty, na ktoré mesto získalo financie z externých zdrojov.



Obyvateľom Hlbokého a klientom nocľahárne má uľahčiť život aj rozšírená práčovňa v priestoroch starého komunitného centra, zamestnanci odboru plánujú zabezpečiť nové práčky počas aktuálneho roka. Služby práčovne využívajú v Hlbokom za symbolický poplatok.