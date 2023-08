Jasle v Banskej Bystrici kúpili deťom nové hračky a pomôcky

Banská Bystrica 3. augusta (TASR) - Vyše 70 detí umiestnených v mestských jasliach na Ulici Trieda SNP v Banskej Bystrici sa už v týchto dňoch hrá a využíva nové hračky a pomôcky. Detské jasle boli úspešné v projekte Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov ich veku a získali finančný príspevok 5000 eur. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



Celkovo ide o 108 kusov edukačných hračiek a pomôcok, určených na rozvoj motoriky, komunikácie, reči, ale i zlepšenia technických, pohybových a expresívnych zručností dieťaťa. Najmenším pribudli rehabilitačné kútiky a vaky, rôzne stavebnice, bio sady do pieskoviska, hudobné nástroje či kočíky a motorky.



"Využili sme možnosť zapojiť sa do národného projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb so zameraním na rozvoj dieťaťa. Naším zámerom je neustále napredovať, rozširovať škálu služieb, zlepšovať podmienky a zdokonaľovať špeciálny výchovno-vzdelávací program a pestré aktivity, aby sa sem detičky vracali s radosťou," konštatovala vedúca Rozprávkových jasličiek Michaela Halabuková s tým, že nemenej dôležitá je aj spokojnosť rodičov.



Podľa primátora Jána Noska sa opäť potvrdilo, že vedenie i zamestnanci jaslí, ako aj odboru sociálnych vecí, odvádzajú výbornú prácu a nepretržite pracujú na tom, aby bolo zariadenie z roka na rok komfortnejšie, modernejšie a bezpečnejšie.



"Vďaka ich úsiliu a nasadeniu fungujú Rozprávkové jasličky príkladne. Verím, že nové pomôcky a hračky detičky potešia a zároveň prispejú k celkovému rozvoju ich osobnosti," dodal Nosko.