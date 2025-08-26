< sekcia Regióny
Jaslovské Bohunice prinášajú program na rozlúčku s letom
Športovcov poteší napríklad aktívna hodina na trampolínach, deti zase maľovanie na tvár či výstavka mini modelov tankov.
Autor TASR
Jaslovské Bohunice 26. augusta (TASR) - V Jaslovských Bohuniciach sa vo štvrtok (28. 8.) o 16.00 h v športovom areáli Mlyn začne rozlúčka s letom s programom pre rôzne vekové kategórie. Po zotmení sa areál rozsvieti a vytvorí dojem planetária. TASR o tom informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.
Športovcov poteší napríklad aktívna hodina na trampolínach, deti zase maľovanie na tvár či výstavka mini modelov tankov. „Členovia Poľovníckeho združenia Blava pripravili pre návštevníkov chutné občerstvenie a zábavu, ktorú zakončí spoločná opekačka a diskotéka pod hviezdami,“ uviedol.
„Takéto podujatia ukazujú, že i menšie obce dokážu vytvoriť neopakovateľnú atmosféru letných zážitkov. Tešíme sa, že takéto komunitné stretnutia spájajú ľudí a pridávajú ďalší rozmer regionálnemu životu,“ dodal Prostinák s tým, že na podujatie je vstup voľný.
