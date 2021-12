Jasná aj Vysoké Tatry v sobotu otvárajú prvé zjazdovky

Vysoké Tatry/Demänovská Dolina 10. decembra (TASR) – Prvú lyžovačku aktuálnej zimnej sezóny spustia v sobotu (11. 12.) v stredisku Jasná Nízke Tatry a na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Ako informoval Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts, strediská sú pripravené poskytnúť návštevníkom bezpečné zimné zážitky pri dodržaní všetkých preventívnych opatrení.



Prvá tohtosezónna lyžovačka na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách bude na troch zjazdovkách. "V sobotu otvárame zjazdovky Interski, Junior a Turistická. Ďalšie zjazdovky zasnežujeme. V prevádzke budú vleky a sedačková lanovka Mostíky. Do strediska bude premávať bezplatný skibus z centrálneho parkoviska. V Tatranskej Lomnici pripravujeme otvorenie prvých zjazdoviek 18. decembra," priblížil riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.



Okrem pozemnej lanovky na Hrebienok bude od soboty v prevádzke aj 2,5-kilometrová sánkarská dráha z Hrebienka do Starého Smokovca. V rovnakom režime ako lanovky (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) a so zníženou kapacitou bude v prevádzke aj Tatranský ľadový dóm.



V stredisku Jasná v Nízkych Tatrách sú na otvorenie pripravené prvé zjazdovky na severe. "Lyžovať budeme na zjazdovkách Biela púť a Jelení grúň, k dispozícii bude aj traverz na Koliesko. V prevádzke budú sedačkové lanovky Biela púť a Záhradky-Priehyba, okrem toho spúšťame aj Twinliner a kabínové lanovky na Chopok ako prepojenie severnej a južnej strany," povedal riaditeľ strediska Jiří Trumpeš. Ako doplnil, zároveň pokračujú v zasnežovaní ďalších zjazdoviek tak, aby ich dokázali čo najskôr sprístupniť lyžiarom. V nedeľu (12. 12.) otvoria lanovku na Lukovú s modrými zjazdovkami na Priehybu.



Všetky lanovky a vleky v strediskách budú v prevádzke v režime OP, ktorého dodržiavanie bude kontrolovať personál pri predaji skipasov ako aj vstupe do strediska.