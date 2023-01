Jasov chce odstrániť nelegálne skládky, stáť to má zhruba 5 mil. eur

Jasov 3. januára (TASR) - Obec Jasov v okrese Košice-okolie vyhlásila verejné obstarávanie na sanáciu nelegálnej skládky. Celková odhadovaná hodnota zákazky predstavuje takmer 4,84 milióna eur bez DPH. Odstránených by malo byť zhruba 16.500 ton odpadu. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"V rámci zákazky sa bude realizovať sanácia nelegálnych skládok v obci z lokalít s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity," uvádza sa v oznámení. V katastrálnom území obce sa nachádza viacero miest s nezákonne umiestneným odpadom. Podľa štúdie k zákazke predstavuje rozloha plochy s odpadom 37.290 štvorcových metrov, z toho je 29.000 v koryte a na brehoch rieky Bodva.



Obec pripomína, že skládky predstavujú ekologickú záťaž a environmentálne riziko. "Existencia skládok má negatívny vplyv nielen na samosprávu, ale aj na jej životné prostredie a obyvateľov, keďže spôsobuje zvýšenú prašnosť znepríjemňujúcu život obyvateľov, spôsobujú ekologickú a ekonomickú ujmu pre obec, znečistenie pôdy, vody a ovzdušia, znižujú kvalitu života obyvateľov," dodáva.



Projekt má byť financovaný z fondov Európskej únie. Súčasťou zákazky je okrem iného aj zriadenie dočasnej prístupovej komunikácie z cestných panelov. Ponuky možno predkladať do 8. februára.