VIDEO: Väčšinu nelegálnych skládok v Jasove odstránili

Jasov 21. novembra (TASR) - Väčšina nelegálnych skládok v obci Jasov v okrese Košice-okolie je už odstránená. Pre TASR to povedal zástupca starostu Alexander Horváth s tým, že s prácami za milióny eur pokračujú. Hotové majú byť do konca roka.



"Smeti tu boli, odkedy si pamätám. Rómovia ich nemali kde dávať. Teraz to už vyzerá inak, ako predtým. Boli tu päťmetrové haldy. Najhoršie to bolo nižšie v osade. Smeti sú ešte za osadou, to sa ešte vyčistí," povedal.







V katastrálnom území sa nachádza niekoľko lokalít s nezákonne umiestneným odpadom. Skládky sú v intraviláne obce v rómskej osade, ktorou preteká rieka Bodva. Podľa Horvátha časť odpadu do lokality neraz priplaví aj z okolitých obcí.



Niekoľko obyvateľov malo svoje príbytky postavené na kopách odpadu, ktoré bolo potrebné odstrániť. Poskytli im preto náhradné bývanie v piatich unimobunkách "Žili na smetiach s potkanmi. V unimobunkách sa im žije lepšie," dodal Horváth.



S odstraňovaním odhadom 16.500 ton odpadu zhruba za 5,7 milióna eur s DPH začali v októbri. Projekt financovaný prevažne z eurofondov bude obec spolufinancovať piatimi percentami.



Problematiku trvajúcu desiatky rokov chce riešiť komplexne. Udržateľnosť uvedeného projektu má byť najmenej päť rokov. Po vyčistení niektorých úsekov však už zaznamenali opätovný vznik menších skládok. Podľa zástupcu starostu chcú situáciu riešiť umiestnením kontajnerov, ako aj spoluprácou s komunitnými pracovníkmi, ktorí majú šíriť osvetu.



Skládky predstavujú ekologickú záťaž a environmentálne riziko pre obec a zdravie jej obyvateľov zo znevýhodneného prostredia. Ich sanáciou chcú prispieť k udržateľnému zlepšeniu životného prostredia, a tiež zabrániť ďalšiemu nelegálnemu vývozu komunálneho i stavebného odpadu.