Jasovský kláštor dobehol čísla návštevnosti z minulej sezóny

Jasov 13. septembra (TASR) – Jasovský kláštor v okrese Košice-okolie dobehol čísla návštevnosti z minulej sezóny. Najvýraznejší nárast zaevidovali v auguste, kedy si ho prišlo pozrieť viac ako 1200 ľudí. Pre TASR to povedal turistický sprievodca Jozef Vaško. Sezónu ukončia 15. septembra, následne budú v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva ešte dve mimoriadne prehliadky.



Vlaňajšok bol oproti predchádzajúcim piatim rokom z pohľadu turizmu najsilnejší. Podľa jeho slov k vtedajšiemu medziročnému 100-percentnému nárastu návštevnosti prispel projekt realizovaný cez program Terra Incognita. Túto sezónu oproti minuloročnej označil aj vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu za veľmi špecifickú. Celý máj mali zatvorené. „Sezónu sme nezačali v polovici mája, ako bolo zvykom po ostatné roky, ale 2. júna. Celý jún bol, povedal by som, až taký zúfalý,“ vysvetlil s tým, že sa nerealizovali školské zájazdy ani zájazdy klubov seniorov. Návštevnosť klesla medziročne o polovicu. „Paradoxne júl bol medziročne oveľa lepší, evidovali sme nárast návštevnosti o 9,43 percenta. Skoro sme sa tak dostali k hranici 1000 návštevníkov za mesiac,“ dodal Vaško. V auguste už navštívilo Jasovský kláštor 1218 turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 48,54 percenta. Rovnaký mesiac pred dvomi rokmi evidovali 558 návštevníkov.



Okrem klasickej prehliadky, ktorá je naplánovaná na utorok (15. 9.), sú na programe ešte mimoriadne prehliadky. Prvá z nich bude v sobotu (19. 9.). Návštevníci si budú môcť pozrieť aj knižnicu či ďalšie priestory, ktoré sú bežne pre verejnosť nedostupné. Posledná plánovaná prehliadka v tomto roku nesie názov Od krypty po chór a bude 27. septembra. „Prejdeme si priestory, ktorými v histórii prechádzali iba opáti,“ povedal. Mimo sezóny realizujú len prehliadky pre najmenej desaťčlenné skupiny, ktoré sa musia nahlásiť minimálne 24 hodín vopred. Ako pripomenul, rok 2021 bude patriť oslavám 900. výročia založenia rehole, ktoré budú sprevádzať viaceré duchovné aj kultúrne aktivity.



Kláštor Rádu premonštrátov v Jasove slúži svojmu pôvodnému účelu. Ide o najväčší neskorobarokový komplex na Slovensku. Zároveň je symbolom jedného roka – má štyri vstupy, podobne ako ročné obdobia, 12 komínov symbolizuje počet mesiacov a 365 okien počet dní v roku. „Je to jedinečná pamiatka. Je to štvrtý kláštor na tomto mieste, prvý bol drevený. V roku 1746 sa začalo so stavbou nového kláštora. V roku 1766 bol slávnostne posvätený a táto budova trvá dodnes,“ uviedol Vaško s tým, že objekt je obklopený rozsiahlymi záhradami. V jeho interiéri aj exteriéri v rámci postupnej obnovy realizujú viacero prác.