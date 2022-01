Jasovský kláštor navštívil vlani rekordný počet ľudí

Jasov 5. januára (TASR) – Jasovský kláštor v okrese Košice-okolie má za sebou úspešný rok, vlani ho navštívil rekordný počet turistov. Celkovo išlo o 3537 ľudí. Pre TASR to z Rádu premonštrátov - Opátstvo Jasov uviedol Jozef Vaško.



Počas celého roka 2019 prišlo do kláštora 2460 ľudí, v roku 2020 to bolo 2745. V uplynulom roku ho len v júli navštívilo 1411 turistov a v auguste 1069. Práve letné mesiace tradične evidujú z pohľadu návštevnosti ako najsilnejšie.



Letná turistická sezóna a s ňou spojená denná služba končí spravidla 15. septembra. Po tomto termíne prijímajú objednané skupiny návštevníkov. Vlaňajšie jesenné a zimné obdobie bolo horšie vzhľadom na pandemické opatrenia. "Neumožnili vstup zahraničných návštevníkov a organizovaných hromadných zájazdov, ktoré sú pre nás v jesennom období kľúčové," povedal Vaško.



Naopak, veľmi priaznivý vplyv na vývoj návštevnosti malo podľa jeho slov nové podujatie s názvom Dni sv. Norberta, ktoré sa vlani konalo prvýkrát. Za úspešnú označil aj výstavu Umením a slovom, ktorú pripravila Východoslovenská galéria v Košiciach pri príležitosti jubilea - vlani si totiž Rád premonštrátov pripomínal 900 rokov od svojho založenia, čomu prispôsobili aj kultúrnu a duchovnú ponuku jasovského kláštora. "Každý, kto ho v minulom roku navštívil, všimol si iste, že lešenie sa presunulo od západného vstupu k východnému. Podarilo sa ukončiť reštaurátorské práce na tympanóne nad západným vstupom," povedal s tým, že lešenie ubudlo aj z fresky sv. Cecílie nad organovým chórom a počas leta ukončili i obnovu organu.



Kláštor počas zimného obdobia pripravujú na novú turistickú sezónu, ktorú štandardne začínajú počas jari. V tomto roku pre návštevníkov pripravujú okrem nových výstavných priestorov opäť Dni sv. Norberta, organové koncerty či ďalšie podujatia.