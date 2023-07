NEBEZPEČNÝ MIKROSPÁNOK: Na ceste sa stala nehoda štyroch vozidiel

Bánovce nad Bebravou 31. júla (TASR) - Nehodou štyroch vozidiel na rýchlostnej ceste R2 v smere na Trenčín v katastri Bánoviec nad Bebravou sa skončila jazda 36-ročného vodiča Škody Superb, ktorý dostal mikrospánok. Polícia zrážku objasňuje ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zranili sa pri nej dve osoby. Trenčianska krajská polícia o tom informovala v pondelok na sociálnej sieti.



"Vodič Škody dostal mikrospánok, následkom čoho prešiel do protismernej časti cesty. Tam narazil do ľavej časti jazdnej súpravy nákladného motorového vozidla, odkiaľ ho odrazilo do pravej bočnej časti vozidla Volkswagen Multivan jazdiaceho v smere na Prievidzu," opísali policajti.



Následne 36-ročný vodič podľa nich narazil do prednej časti ďalšieho motorového vozidla Volkswagen Passat, ktoré jazdilo za jazdnou súpravou auta. Pri dopravnej nehode došlo aj k poškodeniu zvodidiel. "Bolo veľkým šťastím, že táto dopravná nehoda sa skončila len ľahkými zraneniami u dvoch vodičov a poškodenými plechmi," skonštatovala polícia. Výšku spôsobenej škody odhadli na 13.700 eur.



Policajti v tejto súvislosti apelujú na vodičov, aby nepodceňovali únavu za volantom a jazdili zodpovedne.