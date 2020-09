Jazdecká škola v Kráľovciach vznikla ako rodinná firma

Na archívnej snímke Tatiana Zsigmondy z jazdeckej školy, ktorú založili pred jedenástimi rokmi ako rodinnú firmu v obci Kráľovce v okrese Košice-okolie 18. septembra 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Diana Semanová

Kráľovce 19. septembra TASR – Jazdecká škola v Kráľovciach v okrese Košice-okolie vznikla ako rodinná firma pred 11 rokmi. Ako za ňu povedala Tatiana Zsigmondy, vyžaduje si to všetok čas. Vo svojich stajniach majú aktuálne 20 koní.S myšlienkou prišiel jej otec, ktorý sa koňom venoval odmalička. „“ povedala s tým, že stále je čo robiť.“ uviedla. Vnútornú halu aktuálne prerábajú, dokončiť ju plánujú v týchto dňoch. Rozrastať sa neplánujú, skôr sa chcú zamerať na zveľaďovanie vrátane servisu pre kone.Podľa jej slov sa im darí a chodí k nim čoraz viac ľudí. „povedala Zsigmondy. Do Jazdeckej školy Kráľovce chodia desiatky záujemcov, z tých najmladších ide o štvorročné deti. Najstarší začiatočník, ktorý k nim prišiel, mal 58 rokov. Okrem jazdeckej školy pre začiatočníkov, kde nie je potrebný vlastný kôň, realizujú aj prípravu na skúšky základného výcviku či na preteky. Čo sa týka prípravy športových jazdcov a pretekárov, podmienkou je mať vlastného koňa. Hovorí, že po prvom páde sa ukáže, či človek pri jazdení zostane. Podľa nej sa toho netreba zľaknúť.Do tejto jazdeckej školy chodí pravidelne asi 20 detí, z toho má vlastného koňa necelá polovica. Ak Zsigmondy povedala, pred kvantom detí, ktorým sa nie je kedy venovať, uprednostňujú menší počet tých stálych či s víziou pretekov. „“ uviedla s tým, že na celoslovenských súťažiach zatiaľ neboli.“ vysvetlila.Jazdeniu sa venuje aj 15-ročná Gabriela Šamuová. Tréningy v Kráľovciach absolvuje každý deň okrem pondelka.“ povedala s tým, že ju to baví a jazdectvu sa preto plánuje venovať aj v budúcnosti.