< sekcia Regióny
Jazdecká socha Márie Terézie bude po objavení hlavy opäť kompletná
Po desaťročiach sa podarilo objaviť hlavu cisárovnej.
Autor TASR
Nitra 23. februára (TASR) - Jazdecká socha Márie Terézie vo Veľprepoštskom paláci v Nitre bude opäť kompletná. Ako informoval Biskupský úrad Nitra, po desaťročiach sa podarilo objaviť hlavu cisárovnej. Nitrianskej kapitule ju v sobotu (21. 2.) odovzdali majitelia Múzea Podzoboria v Dolných Obdokovciach.
Hlava zmizla po bombardovaní Nitry v roku 1945 z areálu zničeného paláca a odvtedy sa o nej nič nevedelo. „Po rokoch sa objavila a skončila v zbierke Múzea Podzoboria ako neidentifikovaný fragment od neznámeho autora. V nedávnom období ju však identifikovali ako hlavu Márie Terézie z poškodenej jazdeckej sochy a odovzdali ju do rúk nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a veľprepošta Katedrálnej kapituly Štefana Valla,“ uviedlo biskupstvo.
Originálna socha bez hlavy sa dnes nachádza vo vestibule obnoveného Veľprepoštského paláca v Nitre a s nájdenou hlavou Márie Terézie bude reštaurovaná do pôvodnej podoby. „Palác bol postavený v rokoch 1778 až 1780 na podnet a s podporou cisárovnej. Na jeho balustráde preto stála jej jazdecká socha. Počas ruského bombardovania Nitry v roku 1945 bol palác spolu s katedrálnou vežou značne poškodený a s ním skončila rozbitá aj jazdecká socha,“ pripomenul biskupský úrad.
V súčasnosti je palác po rekonštrukcii a dostavbe v rokoch 2020 až 2024 opäť obnovený do svojej pôvodnej podoby a sú v ňom kancelárie Biskupského úradu. Na balustráde je inštalovaná kópia pôvodnej jazdeckej sochy. „Pôvodné dielo v roku 1992 zreštauroval do predpokladanej podoby Miroslav Černák. Odliatok bol umiestnený v záhrade Grasalkovičovho paláca v Bratislave,“ doplnilo biskupstvo.
Hlava zmizla po bombardovaní Nitry v roku 1945 z areálu zničeného paláca a odvtedy sa o nej nič nevedelo. „Po rokoch sa objavila a skončila v zbierke Múzea Podzoboria ako neidentifikovaný fragment od neznámeho autora. V nedávnom období ju však identifikovali ako hlavu Márie Terézie z poškodenej jazdeckej sochy a odovzdali ju do rúk nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a veľprepošta Katedrálnej kapituly Štefana Valla,“ uviedlo biskupstvo.
Originálna socha bez hlavy sa dnes nachádza vo vestibule obnoveného Veľprepoštského paláca v Nitre a s nájdenou hlavou Márie Terézie bude reštaurovaná do pôvodnej podoby. „Palác bol postavený v rokoch 1778 až 1780 na podnet a s podporou cisárovnej. Na jeho balustráde preto stála jej jazdecká socha. Počas ruského bombardovania Nitry v roku 1945 bol palác spolu s katedrálnou vežou značne poškodený a s ním skončila rozbitá aj jazdecká socha,“ pripomenul biskupský úrad.
V súčasnosti je palác po rekonštrukcii a dostavbe v rokoch 2020 až 2024 opäť obnovený do svojej pôvodnej podoby a sú v ňom kancelárie Biskupského úradu. Na balustráde je inštalovaná kópia pôvodnej jazdeckej sochy. „Pôvodné dielo v roku 1992 zreštauroval do predpokladanej podoby Miroslav Černák. Odliatok bol umiestnený v záhrade Grasalkovičovho paláca v Bratislave,“ doplnilo biskupstvo.