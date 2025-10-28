Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jazdil bez vodičáku a pod vplyvom drog. Vodiča zastavili vo Vrábľoch

Vráble 28. októbra (TASR) - Policajná hliadka zadržala vo Vrábľoch v okrese Nitra vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Lustráciou policajti zistili, že 37-ročný vodič vozidla Kia Sportage má uložené dva zákazy činnosti viesť motorové vozidlá, neskorší s platnosťou do novembra 2028, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vykonaná dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu bola u vodiča negatívna, následný drogový test však bol pozitívny na marihuanu. Lekárskemu vyšetreniu na zistenie prítomnosti drog v organizme sa vodič odmietol podrobiť. Hliadke dobrovoľne vydal zelenú sušinu pripomínajúcu marihuanu. Tvrdil, že ide o legálnu marihuanu, čo určí expertízne skúmanie.

Policajti vodičovi obmedzili osobnú slobodu pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V superrýchlom konaní bol odsúdený na trest odňatia slobody na jeden rok. Zaistené drogy sú riešené v osobitnom konaní.

