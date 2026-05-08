Jazdil opitý a bez vodičského oprávnenia: Už čelí obvineniu

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Muž spadol z motorky na ceste medzi Popradom a Spišskou Teplicou v stredu (6. 5.) večer.

Poprad 8. mája (TASR) - Polícia obvinila 47-ročného Popradčana, ktorý jazdil opitý a bez vodičského oprávnenia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová o tom informovala s tým, že muž spadol z motorky na ceste medzi Popradom a Spišskou Teplicou v stredu (6. 5.) večer.

„Počas jazdy na priamom úseku cesty spadol z motorky, utrpel viacero závažných zranení. Policajnou hliadkou bol podrobený dychovej skúške, výsledok presiahol dve promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
