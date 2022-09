JAZDIL OPITÝ A MAL PRI SEBE ZBRAŇ: Polícia obvinila 71-ročného vodiča

Poprad 12. septembra (TASR) - Polícia obvinila 71-ročného Popradčana, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu a mal pri sebe nelegálnu zbraň. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že policajná hliadka muža zastavila v stredu (7.9.) dopoludnia na ceste I. triedy v Poprade. Pri kontrole nafúkal viac ako dva promile.



"Mal pri sebe bez povolenia strelnú zbraň, ktorá je podľa zákona o strelných zbraniach a strelive zakázaná. Išlo o nezákonne upravenú krátku opakovaciu, pôvodne expanznú zbraň - revolver, ktorý bol nedovolene upravený na strelnú palnú zbraň. Pri sebe mal tiež strelivo do tejto zbrane. Muž si pritom veci zadovážil pre seba bez povolenia, nadobudnúť ich totiž môže do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz," priblížila hovorkyňa s tým, že zbraň i strelivo podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti, pričom obvinený Popradčan nie je držiteľom zbrojného preukazu.



Na základe získanej dôkaznej situácie staršieho muža okresný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, ako aj z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Vyšetrovateľ zároveň na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie," uzavrela Ligdayová.