Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
< sekcia Regióny

JAZDIL OPITÝ: Polícia muža z východu už obvinila

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Muž viedol osobné vozilo po parkovisku v obci Fintice, pričom počas vchádzania na parkovacie miesto narazil do zaparkovaného auta.

Autor TASR
Bardejov 1. októbra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustil v utorok (30. 9.) pred obedom, polícia obvinila 49-ročného muža z okresu Bardejov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, muž viedol osobné vozilo po parkovisku v obci Fintice, pričom počas vchádzania na parkovacie miesto narazil do zaparkovaného auta.

„Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila 49-ročného vodiča kontrole, výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol 1,3 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc