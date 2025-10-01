< sekcia Regióny
JAZDIL OPITÝ: Polícia muža z východu už obvinila
Muž viedol osobné vozilo po parkovisku v obci Fintice, pričom počas vchádzania na parkovacie miesto narazil do zaparkovaného auta.
Autor TASR
Bardejov 1. októbra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustil v utorok (30. 9.) pred obedom, polícia obvinila 49-ročného muža z okresu Bardejov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž viedol osobné vozilo po parkovisku v obci Fintice, pričom počas vchádzania na parkovacie miesto narazil do zaparkovaného auta.
„Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila 49-ročného vodiča kontrole, výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol 1,3 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.
