Jazdil pod vplyvom alkoholu, čelí obvineniu

Bardejov 27. januára (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia v Bardejove obvinila 40-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako uviedla, muž z okresu Bardejov v nedeľu (26. 1.) krátko po polnoci napriek tomu, že nemal vodičské oprávnenie, viedol osobné vozidlo po obci Kamenica. "Neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho zišiel s autom mimo vozovku a postupne narazil do dvoch oplotení rodinných domov, ako aj do steny domu," povedala Ligdayová.



Celková majetková škoda, ktorú muž spôsobil, bola podľa jej slov vyčíslená na približne 7000 eur. Na mieste bol podrobený aj dychovej skúške, jej výsledok dosiahol viac ako jedno promile.



"Lustráciou bolo preukázané, že muž nie je držiteľom vodičského preukazu a nemá evidované žiadne vodičské oprávnenie," doplnila Ligdayová s tým, že bol umiestnený do cely policajného zaistenia.