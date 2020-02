Jazdil šialenou rýchlosťou: Mladík sa prevrátil a narazil do stromu

Horná Súča 6. februára (TASR) – Ťažké zranenia utrpel 29-ročný vodič osobného motorového vozidla pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v stredu (5. 2.) večer v obci Horná Súča v Trenčianskom okrese. Jej príčinou bola rýchla jazda.



Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín na sociálnej sieti, vodič pri prejazde ľavotočivou zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky. Dostal s vozidlom šmyk, prešiel cez protismernú časť vozovky do priekopy a svahovitý trávnatý porast, kde sa s vozidlom prevrátil na strechu a narazil do stromu. Po náraze ostalo vozidlo prevrátené na boku.



„Vodič utrpel vážne zranenia, previezli ho do trenčianskej nemocnice. Pre zranenia nebol schopný podrobiť sa dychovej skúške, odobrali mu krv na zistenie prítomnosti alkoholu. Na vozidle vznikla škoda asi 2500 eur,“ informuje polícia.