Jazdil zo strany na stranu, muž nafúkal viac ako 2,4 promile

Trnava/Zavar 6. augusta (TASR) - Polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 43-ročného muža, ktorý šoféroval auto po obci Zavar (okres Trnava) pod vplyvom alkoholu. Pri opakovanej dychovej skúške nafúkal 2,46 promile. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Auto pohybujúce sa zo strany na stranu si všimol policajt v pondelok (5. 8.) po skončení nočnej služby. "Vodič sa mu mal priznať, že si pred jazdou dal vodku. Na to policajt privolal policajnú hliadku, ktorá vodiča podrobila dychovej skúške," priblížila polícia.



Muža po pozitívnom výsledku dychovej skúšky policajti obmedzili na osobnej slobode a previezli na policajné oddelenie. V rámci tzv. superrýchleho konania sa už onedlho postaví pred sudcu.



Prácu mali aj diaľniční policajti, ktorí boli privolaní k dopravnej nehode na diaľnici D1 v smere do Trnavy, po ktorej skončilo osobné auto v pravom jazdnom pruhu otočené na boku. Mladý vodič z Gruzínska sa podľa polície pravdepodobne dostatočne nevenoval šoférovaniu a narazil do betónového zvodidla. "Pri nehode utrpel zranenia, s ktorými ho záchranári museli previezť do trnavskej nemocnice," doplnili policajti.