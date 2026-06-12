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Jazdil zo strany na stranu: Vodič v Kežmarku nafúkal 3,5 promile
Muž viedol osobné vozidlo vo štvrtok (11. 6.) pred 20.00 h v smere od obce Ľubica na obec Vrbov.
Autor TASR
Kežmarok 12. júna (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku obvinil 51-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž viedol osobné vozidlo vo štvrtok (11. 6.) pred 20.00 h v smere od obce Ľubica na obec Vrbov. Keďže jazdil zo strany na stranu, zastavila ho policajná hliadka a podrobila kontrole.
„Muž sa podrobil dychovej skúške, výsledok bol pozitívny, dosiahol hodnotu tri a pol promile. Po zadržaní bol vodič umiestnený do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová.
Ako uviedla, muž viedol osobné vozidlo vo štvrtok (11. 6.) pred 20.00 h v smere od obce Ľubica na obec Vrbov. Keďže jazdil zo strany na stranu, zastavila ho policajná hliadka a podrobila kontrole.
„Muž sa podrobil dychovej skúške, výsledok bol pozitívny, dosiahol hodnotu tri a pol promile. Po zadržaní bol vodič umiestnený do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová.