Jazdil zo strany na stranu: Vodič v Prešove nafúkal 2,2 promile
Autor TASR
Prešov 16. septembra (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 46-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Muž podľa jej slov v sobotu (13. 9.) podvečer viedol osobné vozidlo po Ulici Arm. gen. Svobodu v Prešove. „Keďže jazdil zo strany na stranu, jeho jazdu si nebolo možné nevšimnúť, a preto bolo vozidlo policajnou hliadkou zastavené a vodič bol podrobený kontrole. Výsledok dychovej skúšky u vodiča dosiahol takmer 2,2 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Po vykonaní potrebných procesných úkonov poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Prešove muža obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
